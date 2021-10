Le rivelazioni sorprendenti sembrano essere all'ordine del giorno al Grande Fratello Vip e la sesta edizione del Reality Show targato Mediaset non si fa mancare i momenti che spiazzano il pubblico. Nel corso del daytime di ieri, mercoledì 27 ottobre 2021, sono stati trasmessi due confessionali che hanno finito per rendere ancor più stretto il rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia fra Alex Belli e Soleil Sorge. Se il gieffino non ha nascosto l'apprezzamento di avere vicino l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la ragazza non è stata da meno, sbilanciandosi con parole che non chiudono, al momento, il tema.

Il bacio tra Alex e Soleil

Tra il 38enne e l'italo-americana sarebbe nato un Gossip circa un rapporto che sta divenendo più stretto del previsto. Alex e Soleil, nella precedente settimana, complice proprio il Grande Fratello con il gioco ''Kiss Freez'', si sono scambiati un lungo bacio a stampo. Argomento che non è restato indifferente al conduttore del reality show, Alfonso Signorini, che ha domandato ai due protagonisti se questo gesto, compiuto per via di un gioco, celasse in verità un particolare interesse reciproco. Se da un lato l'emiliano ha affermato di essere innamorato dell'influencer in modo scherzoso, dall'altro la fashion blogger ha evidenziato che vi è un grande feeling con Belli.

Le parole di Belli e Sorge

Nel corso del daytime, Belli e Sorge in confessionale si sono lasciati andare a diverse frasi. Il 38enne di Parma ha rivelato che sembra evidente come a lui piaccia l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Risulta piacevole ad Alex la presenza dell'italo-americana ed averla vicina. Soleil ha, sotto certi aspetti, confermato le parole del compagno d'avventura, sottolineando che se lui da un lato non fosse impegnato, visto che è sposato con Delia Duran, e lei non fosse impegnata con il cuore "saremmo due anime gemelle".

A queste parole, l'italo-americana ha aggiunto che non è certa che siano fatti l'uno per l'altro anche perché queste sensazioni una donna le avverte. ''Quindi no, credo'', ha aggiunto Soleil.

Il commento di Delia Duran

Sul rapporto all'interno della casa del GF Vip 6 si è esposta anche Delia Duran, moglie di Alex Belli, convinta che non vi sia nulla fraintendere su quanto sta accadendo tra suo marito e Soleil Sorge.

Il 38enne, secondo la donna che ha parlato su Novella 2000, è attratto mentalmente dalla gieffina in quanto sono simili e ricoprono il ruolo di leader nel programma in onda su Canale 5. Delia non si è dichiarata per niente preoccupata anche perché la fiducia è da sempre stata una delle certezze del rapporto con l'amato, aggiungendo che dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà, lei e Alex Belli faranno un figlio.