Il Paradiso delle Signore 6 prosegue la sua messa in onda in prima visione assoluta nella settimana che va dall'8 al 12 novembre 2021. Le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate che saranno trasmesse su Rai 1, rivelano che si tornerà a parlare del giallo legato a Giuseppe Amato, il quale continuerà a destare sospetti ma questa volta verrà messo con le spalle al muro da sua moglie. Spazio anche alle vicende di Tina, fortemente preoccupata per l'operazione cui dovrebbe sottoporsi al più presto.

Anticipazioni Il Paradiso 6, trame 8-12 novembre 2021: Agnese in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 8-12 novembre, rivelano che il clima in casa Amato continuerà ad essere particolarmente pesante.

Il motivo? Agnese ha ormai scoperto che c'è qualcosa che non va nel suo rapporto con Giuseppe e che l'uomo non è affatto sincero come vuol far credere.

Ecco perché Agnese continuerà ad indagare, con la speranza di poter scoprire ulteriori dettagli anche in merito alla sparizione di quei soldi sul libretto dei risparmi di famiglia.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Agnese farà una scoperta a dir poco clamorosa che la lascerà senza parole. La donna rovistando tra gli oggetti personali di suo marito, troverà delle foto che ritraggono un bambino.

Agnese smaschera suo marito Giuseppe: lui confessa tutto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 12 novembre rivelano che, nel momento in cui Agnese si ritroverà con queste foto in mano, si renderà conto della verità dei fatti legata al marito.

A quel punto, la donna non avrà più alcun dubbio sul conto di suo marito e sul segreto che le ha tenuto nascosto per tutto questo tempo. Proprio per questo motivo, Agnese deciderà di affrontare a muso duro suo marito Giuseppe, mettendolo al corrente di quella scoperta e soprattutto con le spalle al muro.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1, infatti, rivelano che a quel punto Giuseppe rivelerà a sua moglie di avere un figlio segreto, illegittimo, che ha concepito in Germania fuori dal matrimonio.

Tina deve decidere sull'operazione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 novembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame de Il Paradiso delle signore fino al 12 novembre, rivelano che in casa Amato dovranno affrontare anche il caso dell'operazione di Tina.

La donna, infatti, verrà messa al corrente dal suo medico circa la gravità della situazione: ormai non può più aspettare e deve decidere se farsi operare oppure no.

Occhi puntati anche sulle vicende di Flora che indagherà sulla morte del padre Achille e, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 1, si ritroverà a fare i conti col ritorno in città di Cosimo Bergamini. L'uomo la metterà al corrente di alcune amare verità legate alla morte di Ravasi.

E così, il mistero che per tanto tempo ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso potrebbe essere finalmente risolto.

Cosimo ritorna e incontra Flora Ravasi: anticipazioni Il Paradiso 6

Cosimo, in un primo momento aveva puntato il dito contro Umberto, accusandolo addirittura di essere il responsabile unico della morte di Ravasi.

Tuttavia, prima di partire per Parigi, Bergamini aveva ritrattato le sue accuse per evitare di mettersi contro un "pezzo grosso" come il commendatore Guarnieri e consapevole del fatto che ne sarebbe uscito con le ossa rotte.

A quanto pare, però, quelle rivelazioni di Cosimo non erano del tutto infondate dato che chiederà a Flora di avere un confronto per poterla mettere al corrente di quello che sa.

Quale sarà a questo punto la reazione della giovane Ravasi? Arriverà finalmente alla risoluzione del giallo sulla morte del padre? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 6.