Da giorni si parla di un inaspettato dietrofront degli autori del Grande Fratello Vip su due ragazzi che avrebbero dovuto ricoprire il ruolo di concorrenti della sesta edizione. Improvvisamente, infatti, le partecipazioni di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sono saltate e pare che neppure loro ne conoscano i reali motivi. Riapparsi sui social dopo un periodo di silenzio, i due ex tronisti di Uomini e Donne si sono detti spiazzati da quanto è accaduto e pronti a dire la loro verità quando gli sarà comunicata.

Le prime parole sul 'no' del Grande Fratello Vip

Influencer ed esperti di gossip come Deianira Marzano, Alessandro Rosica e Amedeo Venza l'hanno anticipato qualche giorno fa: i due ex tronisti di Uomini e Donne che sarebbero dovuti entrare nella casa del Grande Fratello Vip, sono stati bocciati all'ultimo momento.

Sui social network si è parlato di un inaspettato cambio di rotta di chi lavora per il reality-show su Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. I due stavano già affrontando il periodo di quarantena previsto per tutti i futuri concorrenti ma, da un momento all'altro, sono stati "liberati" e allontanati definitivamente dal cast del programma Mediaset.

I curiosi si sono chiesti cosa ci sia dietro a questo improvviso dietrofront, una decisione che è arrivata proprio quando mancava pochissimo tempo all'ingresso dei giovani tra le mura di Cinecittà.

L'influencer stranita sulla bocciatura del Grande Fratello Vip

Dopo giorni di silenzio, Giulia ha ripreso possesso del suo profilo Instagram ed ha pubblicato qualche Stories per comunicare con i follower.

Ancora un po' stordita da quello che è successo, la ragazza ci ha tenuto a precisare che non è nel suo stile parlare male degli altri o fare inutili gossip pur di attirare l'attenzione su di sé.

"Sono stati giorni difficili e ho avuto bisogno di somatizzare ciò che è accaduto", ha esordito Cavaglià nello sfogo che i siti stanno riportando nelle ultime ore.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha parzialmente smentito alcune notizie che sono circolate di recente sul suo conto (come quella che avrebbe minacciato di chiamare i Carabinieri per denunciare il suo mancato ingresso nella casa del GF Vip), e poi ha aggiunto: "Neanche io so come sono andate realmente le cose.

Siccome non ragiono per ipotesi, non posso dire nulla perché non ho risposte".

L'unica frecciatina che la giovane ha lanciato a chi lavora per il reality Mediaset, è la seguente: "Mi aspettavo di essere trattata in un altro modo a livello umano".

La promessa dell'ex candidato al cast del Grande Fratello Vip

Se Giulia si è detta ancora incredula per la decisione che hanno preso gli autori del GF Vip da un momento all'altro, Giulio Raselli è stato più sintetico ma ha promesso ai fan che a breve racconterà la sua versione dei fatti.

"Continuate pure a parlare. Quando avrete finito, parlerò io", ha scritto l'ex tronista nell'unica Instagram Stories che ha pubblicato da quando sul web ha cominciato a circolare l'indiscrezione sul suo mancato ingresso nella casa più spiata d'Italia.

I due ragazzi, dunque, ancora non si sono esposti in modo diretto per informare sostenitori e curiosi del perché non rientrano più nella rosa dei nuovi concorrenti del reality di Canale 5, soprattutto dopo aver essere stati isolati in un albergo per giorni nell'attesa di debuttare tra le mura di Cinecittà.

Neppure Alfonso Signorini ha dato spiegazioni su questo improvviso dietrofront, anzi ha preferito concentrarsi sui personaggi che da lunedì scorso hanno iniziato ad arricchire il cast della sesta edizione: le prime sono state Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.