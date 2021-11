Da quando Alfonso Signorini ha anticipato che ben dieci nuovi concorrenti entreranno nella casa del GF Vip nelle prossime settimane, sul web non si parla d'altro. Tra le tante indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sul rinnovato cast del reality Mediaset, spicca quella che coinvolge due ex tronisti che avrebbero dovuto partecipare al programma di Canale 5. Pare che gli ingressi di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià siano saltati all'ultimo momento per motivi sconosciuti e che soprattutto la giovane non abbia reagito con self-control alla spiacevole notizia.

Rumor sui futuri protagonisti del GF Vip

Lunedì 22 novembre andrà in onda una puntata molto importante del GF Vip: la casa più spiata d'Italia, infatti, tra pochi giorni si riaprirà per accogliere nuovi protagonisti. A più di due mesi dall'inizio della sesta edizione, altri personaggi famosi varcheranno la soglia della porta rossa per dare il via all'avventura che i "veterani" del cast stanno portando avanti da metà settembre.

I primi ingressi previsti, sono quelli di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè: le due sono in quarantena da giorni e prestissimo debutteranno nel reality di Canale 5 come concorrenti ufficiali.

Le new entry nel gruppo di vipponi, però, in totale saranno dieci e entreranno in gioco un po' alla volta, ovvero settimana dopo settimana, fino a quando i reclusi non scopriranno che la trasmissione è stata prolungata fino a marzo prossimo.

Il mistero sugli ex di Uomini e Donne al GF Vip

Tra i dieci personaggi famosi che andranno ad arricchire il cast del GF Vip, ci sarebbero dovuti essere anche due ex tronisti di Uomini e donne.

Notizia di oggi, sabato 20 novembre, è che Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sarebbero stati bocciati a pochissimo tempo di distanza dal loro ingresso nella casa e soprattutto dopo aver iniziato il periodo di isolamento precauzionale che tutti i futuri inquilini devono affrontare prima di varcare la soglia della porta rossa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Dopo una bella quarantena, non entrano più ma i motivi sono ancora ignoti", ha fatto sapere Deianira tramite il suo profilo Instagram.

L'influencer, inoltre, si è detta dispiaciuta del "due di picche" che i giovani hanno ricevuto inaspettatamente e dopo essere stati ad un passo dal sogno di partecipare al reality di Canale 5.

Non si sa ancora come mai gli ex volti del dating-show di Maria De Filippi siano stati estromessi dal gruppo dei nuovi concorrenti, anche perché avevano già raggiunto Roma in previsione dell'esordio tra le mura di Cinecittà.

Indiscrezioni sugli inquilini del GF Vip

Deianira ha anche reso pubblica la segnalazione che una follower le ha inviato su Instagram sul mancato ingresso di Giulio e Giulia al GF Vip.

"Pare abbiano fatto una scenata assurda, soprattutto lei. Sono stati giorni in hotel e quindi stavano sclerati. Lei avrebbe inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i carabinieri", si legge in una Stories che la napoletana ha condiviso sul suo profilo il 20 novembre.

L'ex tronista Cavaglià, dunque, avrebbe reagito malissimo alla notizia che non sarebbe più stata una concorrente del reality Mediaset e che, dopo averne dette di tutti i colori alla produzione, sarebbe tornata a casa scortata dal padre.

Il cast del programma condotto da Alfonso Signorini, dunque, è ancora in divenire: un rumor riportato da Alessandro Rosica, ad esempio, fa sapere che due ex vipponi starebbero per tornare in gioco. Valeria Marini e Giacomo Urtis dovrebbero partecipare al Grande Fratello Vip insieme, ovvero come se fossero un unico inquilino (come le sorelle Selassié, che però a breve saranno separate).