Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese che si ritroverà messa alle strette dai suoi figli per la tresca clandestina con Armando Ferraris. Spazio anche alle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà costretta a scappare via da Milano, per le indagini legate alla morte del defunto marito Achille Ravasi.

Agnese chiude con Ferraris: anticipazioni Il Paradiso 6 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste per la stagione televisiva 2021/2022, rivelano che per Agnese arriverà il momento della resa dei conti, dato che i suoi figli scopriranno la verità sulla relazione clandestina con Armando.

A quel punto, quindi, Agnese deciderà di chiudere la sua storia con Armando, promettendo alla figlia che avrebbe staccato la spina del suo rapporto con il capo-magazziniere del Paradiso.

Ma sarà davvero così? Stando a quanto apprende Blasting News, le prossime puntate della soap opera non saranno per niente facili dal punto di vista emotivo e sentimentale per la sarta del grande magazzino.

Agnese soffrirà per il bene dei figli

Agnese, infatti, si ritroverà costretta a mettere da parte i suoi sentimenti nei confronti di Armando ma non per questo smetterà di esserne innamorata.

Per il bene dei suoi figli, però, la donna accetterà di chiudere questo legame e di stare alla larga dall'uomo, almeno fino a quando i suoi figli non scopriranno la verità sui segreti e le bugie del padre Giuseppe.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 2021/2022 rivelano che per Adelaide arriverà l'ennesima dura prova da affrontare.

La donna si ritroverà al centro dell'attenzione per le indagini legate alla morte del marito Achille Ravasi, portate avanti dalla stilista Flora.

Adelaide costretta alla fuga: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

La situazione per Adelaide non sarà affatto delle migliori, dato che Agnese si ritroverà messa alle strette e nel momento in cui scoprirà di essere addirittura ricercata dall'Interpol, si darà alla fuga.

Agnese, infatti, uscirà di scena per un periodo di tempo fuggendo dalla città, per evitare il peggio.

Spazio anche alle vicende di Tina Amato. Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la donna si ritroverà a fare i conti col ritorno in scena di Sandro, ormai ex marito, che rimetterà piede a Milano e potrebbe scombussolare la vita della donna, sempre più vicina a Vittorio Conti.

Già confermata la settima stagione de Il Paradiso delle signore

Una sesta stagione che continua a riservare grandi colpi di scena e destinata a proseguire la sua corsa verso il successo con nuove puntate che, sicuramente, non deluderanno le aspettative dei telespettatori.

Gli ascolti di queste settimane, infatti, continuano a premiare Il Paradiso delle signore e, il più delle volte, la soap arriva a toccare anche il 18-19% di share, battendo anche gli ascolti del daytime di Amici 21 che, in quella stessa fascia oraria, viene trasmesso su Canale 5 subito dopo Uomini e donne.

Un grande successo per la Rai che ha già confermato la settima serie della soap, la quale sarà trasmessa nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023.