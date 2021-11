Vista la decisione di prolungare il Grande Fratello Vip sino a marzo 2022, vi è necessità di rimpolpare il cast con l'ingresso di nuovi concorrenti. I rumor danno quasi per certo l'ingresso di Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano. Non solo, si parla anche di Vladimir Luxuria, la quale non ha mai nascosto il desiderio di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

Il Gf Vip 6 si allunga: in onda sino a marzo 2022

Anche questa edizione del Gf Vip, come quella precedente, si allungherà e non di poco. È notizia di qualche giorno fa, che il reality di Signorini andrà in onda sino al 14 marzo 2022, giorno della finalissima.

Un'edizione lunghissima, visto che i Vipponi sono rinchiusi nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. I concorrenti ancora non sanno questa novità e non è escluso che qualcuno di loro, decida di interrompere anzitempo l'avventura, proprio come fecero Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini lo scorso anno. In virtù del prolungamento, vi è dunque la necessità di inserire nuovi concorrenti nei prossimi mesi.

Adelaide De Martino nuova concorrente del Gf Vip?

Secondo le indiscrezioni circolanti in rete, tra novembre e dicembre, dovrebbero esserci dai 6 agli 8 nuovi ingressi. Dunque, tra qualche settimana, i fan del Gf Vip vedranno entrare nuovi Vipponi all'interno del bunker di Cinecittà. Da tempo circolano i nomi di Antonella Fiordalisi e del Divino Otelma, ma nulla è stato confermato.

Poche ore fa invece, è spuntato il nome di Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ex volto di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez. É stato il giornalista Gabriele Parpiglia a fare il suo nome, rivelando che la ragazza avrebbe già superato i provini e che sarebbe quindi pronta ad entrare nella casa del Gf Vip.

Anche Vladimir Luxuria pronta ad entrare al Gf Vip 6

Altro Vip che potrebbe fare il suo ingresso a breve nel reality, è Vladimir Luxuria. Quest'ultima non ha mai fatto mistero di voler fare l'esperienza del Gf Vip e, da quanto di apprende, sarebbe già stata contattata dalla produzione. Tutto rimane nel campo delle ipotesi, ma le probabilità che la sorella di Stefano De Martino e Vladimir Luxuria siano due nuove concorrenti del Gf Vip 6 sono alte.

Da tempo si parla anche dell'ingresso di una bomba sexy bionda. A tal riguardo, le notizie sono assai nebulose. In molti sostengono possa trattarsi di Paola Caruso, altri invece pensano a Laura Cremaschi. Entrambe infatti, erano già state prese in considerazione lo scorso anno. Peccato che allora, non se ne sia fatto nulla. Forse questo sarà l'anno giusto per loro. Non resta quindi che attendere qualche settimana, per scoprire chi effettivamente diventerà ufficialmente un nuovo concorrente del Grande fratello Vip.