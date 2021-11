Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda lo scorso 6 novembre, Selvaggia Lucarelli ha fatto alcuni commenti pungenti sulla persona di Federico Lauri (conosciuto come Federico Fashion Style) che si è esibito con la maestra Anastasia Kuzmina. La blogger e giornalista ha detto al ragazzo che se tutti i concorrenti fossero come lui, sarebbe un disastro. Selvaggia ha inoltre aggiunto che Federico è un pessimo personaggio di spettacolo. Intanto, nuova sconfitta per il talent show di Rai1, che è stato per l'ennesima volta superato in ascolti da Tu Si Que Vales.

Ballando con le stelle: nuova coppia eliminata

La coppia eliminata nell'ultima puntata di Ballando con le stelle è stata quella di Fabio Galante (ex calciatore) e la ballerina Giada Lini. L'eliminazione è giunta in seguito allo spareggio contro Tore Villfor e Alvise Rigo. La coppia formata dalla maestra di ballo e l'ex rugbista ha avuto l'87% delle preferenze. Si ricorda come Al Bano ha deciso di abbandonare il talent, mentre Mietta è attualmente in standby per motivi di salute. Tuttavia, ci ha pensato Valeria Fabrizi a fare breccia nei cuori dei telespettatori di Rai 1 ottenendo quarantanove punti. L'attrice, interprete di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, ha proposto un paso doble, molto apprezzato, con Giordano Filippo.

Selvaggia Lucarelli non apprezza Federico Fashion Style

In seguito alla sua esibizione con Anastasia Kuzmina, Federico Fashion Style ha dovuto fare i conti con il giudizio negativo di Selvaggia Lucarelli. La giurata ha detto al parrucchiere delle star: "Il tuo problema è che tu uscirai di qui magari anche vincitore, sarai riconosciuto come un ottimo ballerino ma anche come un pessimo personaggio di spettacolo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Selvaggia ha precisato di non criticare il suo ballo, ma ciò che ha trasmesso.

Selvaggia Lucarelli ha detto a Federico Fashion Style di non essere riuscita a capire nulla della sua persona, in quanto è, a suo dire, la persona più "impenetrabile" di tutti i concorrenti di Ballando con le stelle. Selvaggia ha lamentato il fatto che Federico non racconterebbe nulla di lui stesso.

La giornalista ha fatto notare al parrucchiere che Ballando è uno show televisivo e Federico sarebbe limitato dal suo personale "controllo continuo". Selvaggia ha chiesto al personaggio televisivo chi è realmente, facendogli notare che se tutti i concorrenti fossero come lui sarebbe un disastro e ha specificato di non lamentarsi per l'esibizione di Federico, bensì per il suo comportamento.

Il turbamento di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è parso essere turbato e ha invitato Selvaggia Lucarelli a seguirlo per un giorno intero. Anastasia Kuzmina, sua compagna di ballo, ha confessato che lei e Federico non si sarebbero parlati per ben tre giorni, sembra per alcune discussioni avvenute durante le prove in sala da ballo.

Selvaggia non è stata tuttavia tenera neanche con Sabrina Salerno. La giurata ha detto all'attrice e showgirl di essersi convinta che lei non sia affatto una "bomba sexy", se non soltanto dal punto di vista fisico.