Allo scoccare della mezzanotte di domenica 7 novembre, Miriana Trevisan ha festeggiato il proprio 49° compleanno dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Poco prima del taglio della torta, però, la showgirl è scoppiata in lacrime. Il motivo? Katia Ricciarelli e Soleil Sorge avrebbero deciso di disertare la festa perché non sarebbero d'accordo su come Miriana ha recentemente trattato Nicola Pisu.

Lo sfogo della showgirl

I "vipponi" della casa più spiata d'Italia hanno festeggiato il 49° compleanno di Miriana Trevisan, nata appunto il 7 novembre 1972.

Poco prima della mezzanotte, però, la showgirl ha avuto un piccolo crollo emotivo. A scatenare la reazione della concorrente è stato l'atteggiamento che le sarebbe stato riservato da parte di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Scendendo nel dettaglio, Trevisan è scoppiata in lacrime perché l'influencer italo-americana avrebbe deciso di disertare il taglio della torta della festeggiata. Come spiegato da Miriana le due coinquiline avrebbero deciso di agire in quel modo nei suoi confronti per via dell'atteggiamento avuto con Nicola Pisu.

A quanto pare, Soleil avrebbe "minacciato" la coinquilina di andare a dormire allo scoccare della mezzanotte, anziché festeggiare il suo compleanno. In lacrime, la festeggiata ha spiegato di non avere mai fatto soffrire il figlio di Patrizia Mirigliani, ma di averlo trattato da uomo come nessuno ha mai fatto: "Sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì.

Io gli ho detto prenditi le responsabilità".

"Io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro", ha poi detto Miriana riguardo al rapporto con Pisu.

Miriana Trevisan: 'Sono una donna perbene'

Di fronte all'atteggiamento delle due coinquiline, Miriana Trevisan ha affermato: "Mi stanno massacrando".

Secondo la showgirl il comportamento delle due coinquiline sarebbe inaccettabile: "Sono state veramente crudeli e str...." Miriana non ha nascosto che era felice di festeggiare insieme a tutti i concorrenti del GFVip, poiché non lo faceva da cinque anni.

Sulla base di quanto dichiarato, Trevisan ha fatto presente che il duo Sorge-Ricciarelli spesso fa la paternale a tutti, ma poi sono le prime che sbagliano.

Infine, Miriana Trevisan ha lasciato intendere di non accettare lezioni di vita da nessuno: "Sono una donna perbene e non voglio sentire altro".