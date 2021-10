All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 prosegue la love story tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due hanno scelto di conoscersi e frequentarsi seppur con qualche dubbio da parte della showgirl, preoccupata per la differenza di età che vi è tra di loro. Nicola Pisu, però, sembra non volersi arrendere e innamorato di Miriana continua a fare dei gesti "plateali" che non sono passano inosservati. Nella serata del 28 ottobre, ad esempio, si è inginocchiato al letto della showgirl, scatenando l'ilarità degli altri vipponi presenti in casa.

Nicola si inginocchia al letto di Miriana e viene deriso al GF Vip

Nel dettaglio, Miriana Trevisan malgrado i suoi dubbi su questa love story in corso con Nicola Pisu, dettati in primis dalla differenza di età, ha scelto di andare avanti e in queste ultime ore non ha rifiutato le attenzioni da parte del giovane figlio di Patrizia Mirigliani.

I due sono sempre più vicini e complici: nelle ultime ore, però, Nicola si è reso protagonista di una serie di gesti plateali che non sono passati inosservati e che hanno scatenato anche accese polemiche in rete e sui social.

Nicola si è inginocchiato al letto della sua amata Miriana per darle la buonanotte ed è rimasto in quella posizione per un bel po' di minuti.

Immediata la reazione degli altri concorrenti che in quel momento si trovavano in camera: le principessine, Manila e Sophie non hanno nascosto le loro risate, arrivando così a deridere il ragazzo per il suo gesto.

Qualche giorno fa, Nicola dormì a terra come 'punizione'

Miriana e Nicola, però, non hanno dato peso alle risate altrui e, nascosti sotto le coperte, hanno proseguito il loro momento di intimità.

Ma questo non è stato l'unico gesto forte compiuto da Nicola nel corso delle ultime ore. Il giovane concorrente del GF Vip 6, infatti, qualche sera fa ha addirittura dormito a terra, sul pavimento, come "punizione" che si è auto-inflitto.

Il motivo? Miriana si era lamentata del fatto che Nicola non avesse colto un suo momento di debolezza e dopo avergli rinfacciato che non fosse stato al suo fianco, il giovane Pisu ha scelto di dormire a terra, accanto al letto di Miriana, per starle vicino.

Miriana non si sbilancia con Nicola Pisu al Grande Fratello Vip

Insomma gesti decisamente forti che hanno scatenato non poche polemiche in rete e sui social. In tanti, infatti, sostengono che Nicola starebbe sviluppando una sorta di "ossessione" nei confronti di Miriana, la quale però continua a mantenersi sulle sue.

La showgirl, infatti, pur vivendo questa situazione nella casa del Grande Fratello Vip, preferisce non sbilanciarsi più di tanto al contrario di Nicola che non nasconde il suo forte sentimento.