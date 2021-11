Il Grande Fratello Vip 6 entra nel vivo e per le prossime puntate in programma su Canale 5, potrebbero esserci dei colpi di scena inaspettati. Il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini è stato prolungato fino al prossimo marzo 2022, andando così a toccare la durata record di ben sei mesi. Tuttavia, questo prolungamento potrebbe portare anche a dei ritiri dal gioco, dato che non tutti potrebbero accettare di proseguire il loro percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Secondo Amedeo Venza, potrebbero essere cinque i concorrenti a lasciare il reality show prima di Natale e quindi entro il mese di dicembre.

Il prolungamento del GF Vip potrebbe causare addii

Nel dettaglio, Alfonso Signorini nel corso delle prossime settimane dovrà annunciare ai protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che Mediaset ha scelto di prolungare il reality show fino a marzo.

Una scelta dettata in parte anche dai buoni ascolti che la trasmissione ha registrato nel corso di queste settimane, con una media che supera la soglia dei tre milioni di fedelissimi e uno share che arriva a toccare anche il 20% in prime time.

Ma quale sarà la reazione dei concorrenti nel momento in cui scopriranno la notizia di questo prolungamento? Le reazioni potrebbero essere a dir poco contrastanti e, secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, ci sarebbero ben cinque concorrenti pronti a lasciare il gioco entro dicembre.

Cinque concorrenti verso l'addio: retroscena sul Grande Fratello Vip 6

A quanto pare, infatti, la notizia del prolungamento potrebbe non essere accolta positivamente da Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, i quali nel corso delle prossime settimane, potrebbero ritirarsi definitivamente dalla casa del Grande Fratello Vip e rinunciare così all'idea di arrivare fino in fondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La stessa sorte potrebbe toccare anche a Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi: anche per loro due, la notizia del prolungamento di questa edizione fino a marzo 2022, potrebbe non essere accolta positivamente e quindi potrebbero ritrovarsi a dire addio al reality show prima del previsto.

Katia Ricciarelli svela i retroscena sul suo contratto al GF Vip

Occhi puntati anche su Katia Ricciarelli. La cantante lirica, nel corso degli ultimi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, ha più volte ribadito di aver firmato un contratto che prevede la sua presenza in casa fino al prossimo 13 dicembre.

Katia ha poi aggiunto che non intende andare oltre e quindi che non accetterà alcun tipo di prolungamento di questo Grande Fratello Vip.

La cantante lirica avrebbe anche svelato ai suoi compagni di avventura di aver già preso dei lavori per il periodo natalizio, motivo per il quale non potrà proseguire la sua permanenza in casa.