Il Grande Fratello Vip 6 prosegue su Canale 5 fino a marzo 2022. Un prolungamento che, nel corso delle prossime ore, potrebbe mettere in profonda crisi alcuni concorrenti in gara. Tale notizia, infatti, potrebbe causare un vero e proprio "terremoto" all'interno della casa più spiata d'Italia e stando ai retroscena riportati da Amedeo Venza, sarebbero cinque i concorrenti attualmente in gara che potrebbero abbandonare il gioco entro Natale 2021.

La notizia del prolungamento di questo GF Vip 2021 potrebbe mettere in crisi i concorrenti

Nel dettaglio, Mediaset in accordo con la produzione del Grande Fratello Vip 2021, ha scelto di far proseguire questa sesta edizione fino a marzo 2022.

Di conseguenza, il percorso dei concorrenti in gara, avrà una durata complessiva di ben 6 mesi e quella di quest'anno sarà ricordata come l'edizione più lunga di sempre nella storia del reality show di Canale 5.

Tuttavia, un annuncio del genere potrebbe mettere in crisi diversi dei concorrenti attualmente in gara, al punto che al momento ce ne sarebbero 5 che potrebbero ritrovarsi sul punto di dire addio per sempre al reality show entro il mese di dicembre.

I 5 concorrenti che potrebbero lasciare il GF Vip entro Natale 2021

A riportare i nomi dei 5 concorrenti che sarebbero in lizza per lasciare il GF Vip prima delle feste di Natale, è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

Il primo sarebbe Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore protagonista indiscusso di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale potrebbe dire no al prolungamento per motivi personali dettati anche dalla sua condizione di salute.

Tra coloro che potrebbero uscire di scena dalla casa del GF Vip entro il periodo delle feste natalizie ci sarebbero anche Aldo Montano e Francesca Cipriani.

Tra i possibili addii al GF Vip 2021 anche Katia Ricciarelli

Il campione olimpico, già qualche settimana fa, aveva ammesso di sperare di poter trascorrere le feste di Natale in famiglia mentre lCipriani ha più volte ammesso che il periodo delle feste vorrà trascorrerlo in compagnia del suo fidanzato, che qualche settimana fa è andato a trovarla anche in casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In lizza tra i papabili addii di questa sesta edizione entro il periodo natalizio, spicca anche il nome di Gianmaria Antinolfi, il giovane imprenditore napoletano che in queste settimane si è avvicinato esponenzialmente a Sophie Codegoni, con la speranza di poter far breccia nel cuore dell'ex tronista.

La quinta concorrente di questo GF Vip che potrebbe lasciare la casa entro Natale, rinunciando così al prolungamento, è la cantante lirica Katia Ricciarelli, la quale ha svelato che per contratto non resterà in casa oltre il 13 dicembre.