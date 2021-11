Il Paradiso delle Signore continua a tenere alta la curiosità dei suoi fedeli seguaci. Che cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia pomeridiana su Rai 1 da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre? Dalle anticipazioni si evince che Tina chiederà ad Agnese spiegazioni sul suo rapporto con Armando. Temendo che lo venga a sapere anche Salvatore, Agnese prometterà di non rivolgere più la parola al signor Ferraris. Nel frattempo, Umberto cercherà di cancellare il bacio con Flora cullandosi tra le braccia di Adelaide, mentre quest’ultima manifesterà sfiducia nei confronti della giovane stilista americana.

Durante la sfilata di moda al Paradiso, le labbra di Vittorio e Tina si avvicineranno pericolosamente ma accadrà qualcosa che li fermerà. Infine, Salvatore scoprirà tutta la verità su Agnese e Armando e avrà una violenta discussione con la madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide sbiancata dal telegramma di Cosimo

Dopo aver assistito a una scena fuori dal comune, Tina metterà la madre Agnese alle strette chiedendole spiegazioni sul bacio che si sono scambiati lei e Armando. La sarta Amato, dopo aver visto la brutta reazione della figlia, temerà che anche Salvatore venga a sapere della sua relazione extraconiugale. Al Paradiso, intanto, ferveranno i preparativi della nuova collezione creata dalla stilista Flora.

Nel mentre, Vittorio comunicherà alle Veneri che saranno proprio loro a sfilare davanti ai giornalisti con i nuovi modelli e proporrà la cantante Amato come madrina dell’evento. La figlia illegittima di Achille invierà un telegramma a Cosimo per sapere qualcosa di più sui rapporti che suo padre ha avuto prima di morire. Il telegramma di risposta di Bergamini, però, verrà intercettato da Adelaide, la quale sbiancherà nel leggere il contenuto.

Salvatore preoccupato che alla mamma non piaccia Anna

La figlia di Agnese non riuscirà a nascondere il suo disagio ogni volta che incrocerà il signor Ferraris. Gemma farà i salti di gioia quando scoprirà che Marco di Sant’Erasmo lavorerà alla redazione del Paradiso Market, mentre Stefania, che nutre una profonda disistima nei confronti del nipote di Adelaide, si chiederà cosa abbia spinto il signor Conti ad assumerlo come collaboratore della rivista.

Teresio si mostrerà sempre più felice con la sua nuova famiglia e questo frantumerà il cuore di Gloria, che nutre ancora profondi sentimenti nei confronti dell’ex marito. Salvatore, preoccupato che a sua madre possa non piacere Anna, inviterà le due donne al cinema per farle conoscere prima di ufficializzare la sua unione.

Agnese fa una promessa a Tina: Il Paradiso delle Signore trame puntate al 3 dicembre

Per paura di perdere l’affetto della figlia, Agnese prometterà di stare alla larga da Armando; allora la cantante deciderà di chiarire una volta per tutte la situazione con il capo magazziniere. In vista dell’evento più importante che si terrà al Paradiso, il direttore della boutique milanese incoraggerà le sue commesse a dare il meglio alla sfilata di moda.

Irene, temendo che Gemma possa sbriciolare la sua amicizia con Stefania, tenterà in tutti i modi di convincere la signorina Colombo a non lasciarla sola. Stanco della situazione che si è creata in casa Amato, Armando cercherà di convincere Agnese a raccontare ai suoi figli del tradimento di Giuseppe; nel frattempo, Salvatore chiede alla famiglia di trascorrere il Natale in Germania, ma questa proposta metterà in crisi Agnese.

Salvatore scopre la verità su Agnese e Armando nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

La sfilata di moda sarà un successone, Vittorio e Tina saranno a un passo dal baciarsi, ma accadrà qualcosa che li fermerà. Adelaide continuerà a guardare Flora con occhi sospettosi, mentre Umberto soffocherà i sentimenti che nutre per la stilista rifugiandosi tra le braccia della cognata.

Stefania, intanto, farà sapere al padre cosa ha deciso in merito alla sua richiesta di andare a vivere con lui e la sua nuova famiglia. Nel mentre, Marco inviterà Gemma a trascorrere un po’ di tempo con lui, ma la ragazza tenterà in tutti i modi a resistergli.

Armando confiderà a don Saverio di essere molto preoccupato per ciò che sta vivendo Agnese, ma i due uomini non si renderanno conto di essere stati ascoltati da Salvatore. Quest’ultimo inizierà a sospettare che tra il capo magazziniere Ferraris e Agnese ci sia del tenero e così chiederà spiegazioni a Tina. Messa alle strette, la cantante Amato rivelerà a suo fratello di aver visto Agnese e Armando scambiarsi un bacio lungo e appassionato. Salvatore, dopo aver dato il peggio di sé durante il confronto con la madre, andrà via di casa.