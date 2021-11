LDA è il protagonista del daytime di Amici. Reduce da un duro sfogo, dovuto alla comunicazione di sfida ricevuta alla nuova puntata del talent, è chiamato ad un collegamento da Maria De Filippi. La conduttrice, per l'occasione, gli introduce il contenuto di una lettera di Anna Pettinelli, che revoca inaspettatamente la sfida prevista per lui.

All'ultima puntata del talent di Amici Canale 5 di domenica 21 novembre, la voce di Rds aveva assegnato uno zero al figlio d'arte come votazione per la nuova gara interna di canto, facendo così precipitare Luca agli ultimi posti nella classifica interna.

Una posizione che ha messo per l'ennesima settimana di fila in sfida LDA e che il 18enne ha, poi, fermamente contestato. Ma con la sopraggiunta lettera della voce Rds, ora, cambia la media dei voti per LDA e lui non è più in sfida.

Amici, LDA apprende il cambio di votazione di Anna Pettinelli

Nel nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 21, in onda il 23 novembre 2021 su Canale 5, LDA diventa protagonista di un collegamento dalla casetta dei talenti con Maria De Filippi. Per l'occasione, la conduttrice comunica al giovane il cambio di votazione a suo beneficio maturato da Anna Pettinelli. Si tratta dello zero che lo ha messo a rischio alla decima puntata, facendolo finire in sfida.

In un rvm, quindi, la conduttrice legge al 18enne il contenuto della lettera dove Pettinelli scrive a LDA di avergli cambiato il voto.

Lui si è infatti disperato non ritenendo giusto lo zero ricevuto all'ultima gara di canto, rispetto alla cover di It's oh so quiet. "Caro LDA -esordisce la maestra di canto nella sua epistola-, ho visto che dopo la puntata ti sei disperato. Hai continuato a dire che il mio zero non fosse una valutazione alla tua esibizione".

La lettera prosegue con Pettinelli che torna a motivare lo zero, attribuendo a Rudy Zerbi la colpa di aver favorito LDA alla gara di canto suggerendogli il dissing nei suoi riguardi. E a questo punto, svela il cambio di marcia.

L'insegnante fa sapere al 18enne di avergli cambiato il voto, da zero a 4, valutando la sola esibizione del giovane senza tener conto della condotta del collega, Rudy Zerbi: "Vedo che continui a disperarti e siccome sono un'insegnante forse c'è bisogno che io traduca in un voto quello che penso.

Faccio finta che Rudy Zerbi non ti abbia dato l'idea. Il mio voto è 4, perché eri stonato e le barre non erano un granché".

La reazione di LDA alla svolta di Anna Pettinelli

Rispetto al cambio della votazione di Anna Pettinelli, la reazione di LDA è di dissenso.

"La mia esibizione non era fatta di sole barre", dichiara, infatti, il giovane, in risposta a quanto letto da Maria De Filippi nel collegamento. Insomma, a detta del figlio di Gigi D'Alessio il 4 non sarebbe, comunque, un voto obiettivo. Questo, lasciando intendere che Pettinelli avrebbe dovuto valutarlo anche per la presenza scenica e l'intenzione vocale assunte sul palco, oltre che per l'intonazione e le barre scritte di suo pugno in aggiunta al ritornello di It's oh so quiet, per la gara di canto.

Maria De Filippi revoca la sfida di LDA

Maria De Filippi, poi, comunica a LDA che il sopraggiunto voto di Anna Pettinelli cambia la sua media, per cui lui non è più in sfida. Restano in sfida, in quanto posizionati agli ultimi posti nella classifica di fine gara canto interna Simone e Andrea. Il primo però potrebbe non andare in sfida. Questo, nel caso in cui Rudy Zerbi confermasse di volergli sospendere la maglia di cantante titolare nella scuola, come emerso in puntata.

Ma LDA non vede di buon occhio il cambio di valutazione di Anna Pettinelli. Non a caso, dichiara alla conduttrice: "In questo momento sono in difficoltà; è come se lei mi avesse fatto il regalo di non mandarmi in sfida. Come se mi avesse detto "ti salvo, perché mi hai fatto pena". E la replica di Maria De Filippi non si fa attendere, sulla svolta di Anna Pettinelli: "Io penso che quello zero non era tutto tuo, rimane un brutto voto 4".