Dopo quelli di Giulia Cavaglià e di Giulio Raselli, è saltato un altro imminente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Come ha svelato lui stesso su Instagram, Ferdinando Giordano non sarà un nuovo concorrente del reality Mediaset, anche perché al momento si trova nella sua abitazione e non in isolamento in albergo. A varcare la soglia della porta rossa il 29 novembre, dunque, saranno Biagio D'Anelli e l'inedito "duo" Valeria Marini-Giacomo Urtis.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Dopo essere rimasto in silenzio per giorni, Ferdinando Giordano ha deciso di esporsi sui social network per commentare l'indiscrezione che lo voleva in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

In un video che ha pubblicato su Instagram il 29 novembre, il napoletano ha spiegato di essere nella sua abitazione e non in un hotel nell'attesa di cominciare l'avventura nel reality di Canale 5.

"Come va? Mi viene da ridere perché ho visto dei video della mia amica Guendalina Tavassi. La trovo in formissima, l'hanno restaurata bene. Come vedi sono a casa mia anche se sono uscite notizie che mi volevano da tutt'altra parte. Io sto facendo la vita di tutti i giorni", ha fatto sapere l'ex gieffino in uno sfogo che sta facendo il giro della rete.

Anche Deianira Marzano ha confermato che Ferdinando non parteciperà più al format Mediaset, ma che fino a poco tempo fa rientrava nella lista dei personaggi famosi sui quali la produzione intendeva puntare per la seconda parte della sesta edizione.

Il dietrofront del Grande Fratello Vip sui tronisti

Se Ferdinando si è limitato a precisare che attualmente è a casa e non in quarantena in vista di un ingresso tra le mura di Cinecittà, gli esperti di Gossip informano i curiosi del fatto che il napoletano sarebbe stato scartato dalla produzione all'ultimo momento.

Giordano, dunque, avrebbe fatto parte della lunga lista di aspiranti nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ma, per motivi ancora ignoti, non avrebbe ottenuto il lasciapassare finale dagli autori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La stessa cosa sarebbe accaduta a due storici tronisti di Uomini e Donne: dopo aver cominciato il periodo di isolamento che tutti i futuri vipponi devono affrontare, Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sono stati rimandati a casa. Notizia di questi giorni, infatti, è che i due influencer avrebbero reagito malissimo al dietrofront degli addetti ai lavori, tant'è che la ragazza avrebbe minacciato azioni legali per un comportamento a suo dire poco professionale col quale sarebbe stata trattata.

Chi entra al Grande Fratello Vip il 29/11

Se Giulio, Giulia e Ferdinando sono stati scartati ad un passo dalla porta rossa, altri personaggi famosi sono stati confermati nella rosa dei nuovi concorrenti del GF Vip 6.

Stasera, lunedì 29 novembre, entreranno nella casa più spiata d'Italia tre celebrità, anche se Alfonso Signorini ne presenterà solamente due.

Come si vocifera da giorni, tra poche ore il cast si popolerà di due new entry: Biagio D'Anelli (ex gieffino e oggi apprezzato opinionista) e la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis. Questi ultimi, infatti, gareggeranno insieme e saranno considerati un solo inquilino.

Tra un paio di settimane, invece, alcuni "veterani" potrebbero ritirarsi: chi non accetterà di restare in gioco dopo la notizia del prolungamento fino a marzo 2022, dovrà abbandonare la casa.

Attorno al 13 dicembre prossimo, dunque, potrebbero lasciare il programma: Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié (ovvero i vip che hanno già palesato le loro intenzioni sul futuro in tv).