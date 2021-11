Sarebbero un bel po' i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 pronti a lasciare la casa attorno a metà dicembre, ovvero quando sarà chiesto a tutti se intendono accettare il prolungamento fino a marzo oppure no. Tra coloro che hanno già anticipato la loro decisione, spiccano protagonisti del calibro di Manuel, Aldo, Katia e Soleil: a sorpresa, invece, potrebbe abbandonare il gioco anche Lulù Selassié, come riporta una segnalazione che sta facendo il giro dei social network.

Indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello Vip

Tra un paio di settimane, Alfonso Signorini porrà ad ogni singolo abitante della casa più spiata d'Italia la seguente domanda: resti in gioco oppure vai via?

La produzione, infatti, sta per aggiornare gli ignari vip del considerevole prolungamento che ha subito la sesta edizione del reality: anche se sono a conoscenza del fatto che il programma non terminerà a dicembre come inizialmente previsto, i concorrenti non sanno ancora che la finalissima è stata spostata a marzo 2022.

In questi giorni, dunque, gli inquilini si stanno discutendo del loro futuro tra le mura di Cinecittà, e molti hanno già espresso la propria intenzione di non continuare l'avventura oltre il tempo previsto prima dell'esordio a settembre.

L'ultima ad esprimersi su questo argomento, è stata Soleil che, forse un po' a sorpresa, ha detto che non intende rimanere perché è stanca di essere tirata in ballo solo quando in puntata si parla di Alex e Delia.

Chi va e chi resta al Grande Fratello Vip 6

"Sono qui da due mesi e pensavo si parlasse di qualcosa di mio. Cosa resto a fare?", ha tuonato Soleil dopo l'ennesimo confronto che ha dovuto avere con Alex e Delia all'interno della casa.

Stufa di essere considerata solamente per l'amicizia che ha costruito con Belli, l'influencer italo-americana ha detto: "Io sicuramente esco il 13, non ha senso stare solo per i triangoli".

Sorge, dunque, è una dei super vip che ha anticipato la decisione che dovrà esprimere ufficialmente tra un paio di settimane, ovvero verso la metà del prossimo mese.

La ragazza, però, potrebbe non essere l'unica a dire addio al reality-show poco prima di Natale: tra coloro che hanno manifestato la volontà di tornare alle proprie abitudini, ci sono anche due concorrenti che hanno stretto un rapporto d'amicizia particolare.

Aldo e Manuel, infatti, dovrebbero rientrare nella lista dei protagonisti del Grande Fratello Vip che non accetteranno di proseguire l'avventura: i due sportivi, infatti, non vedono l'ora di riabbracciare familiari e amici dopo quasi tre mesi.

I progetti dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Stando a quello che ha dichiarato il padre di Manuel in una recente intervista, il ragazzo potrebbe decidere di abbandonare la casa anche per importanti progetti di lavoro che lo aspettano. Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha infatti anticipato che presto uscirà un film ispirato alla vita del figlio, una pellicola che prenderà spunto dal libro che il giovane ha scritto sul suo vissuto prima e dopo l'incidente che lo ha costretto a una sedia a rotelle.

Anche Katia ha palesato la propria intenzione di restare in gioco fino al 13 dicembre, data in cui scade il contratto che tutti i vipponi hanno firmato nei mesi scorsi.

Una segnalazione che ha riportato Deianira su Instagram, invece, potrebbe anticipare un inaspettato addio al Grande Fratello Vip.

"Lulù il 12 dovrà fare un viaggio con la mamma. Ha detto che il suo contratto è fino al giorno 12 e poi deve partire", ha fatto sapere un'utente anonima in merito al futuro incerto di una delle sorelle Selassié.