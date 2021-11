Il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere uno dei programmi più discussi del momento. Complici anche le dinamiche sempre più chiacchierate di questa edizione, che hanno fatto storcere il naso a milioni di spettatori che seguono il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, si fanno sempre più insistenti le voci legate ad una "costruzione" del programma. A chiarire un po' questa situazione ci ha pensato anche l'opinionista Sonia Bruganelli che, in un certo modo, ha "smascherato" le dinamiche del reality show e quello che accade.

La verità sul Grande Fratello Vip 6: il reality show è scritto?

Nel dettaglio, in una recente intervista a Fanpage, Sonia Bruganelli ha avuto modo di parlare e di far chiarezza su queste polemiche che ruotano intorno alla sesta edizione del GF Vip, circa il fatto che si tratterebbe di un'edizione "falsata".

Tante le voci che si sono rincorse in questi mesi, tra cui quella che dietro certe dinamiche che si sono formate in queste settimane, si celerebbe addirittura lo zampino di Fabrizio Corona, ritenuto lo stratega e il "vero autore" di questa stagione.

Ma qual è la verità dei fatti? Il GF Vip è davvero scritto così come viene ipotizzato? Le parole di Sonia Bruganelli lasciano poco spazio all'immaginazione: la moglie di Bonolis ha scelto di essere sincera e di dire come stanno realmente le cose.

Sonia Bruganelli 'smaschera' le dinamiche del GF Vip 6

"Il Grande Fratello Vip, nel momento in cui si va in onda in prima serata su Canale 5, quindi ci sono degli spazi pubblicitari, si vende un programma, che va scritto comunque", ha affermato l'opinionista di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

"Perché qualsiasi azienda che compra uno spazio, compra uno spazio in base a quello che tu gli vendi", ha aggiunto ancora Sonia, ammettendo ch,e essendo in diretta, può capitare che accada un imprevisto, però comunque si parla di un reality che segue determinate logiche televisive.

Affermazioni che non sono passate inosservate sul web e sui social, dove in tanti si dicono sempre più convinti del fatto che non ci sia "nulla di vero" in quello che accadrebbe all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il gioco di Giucas Casella che smascherò il GF Vip

Un chiaro segnale di quello che sostiene Sonia Bruganelli, si è verificato qualche settimana fa, durante l'esperimento in studio di Giucas Casella.

Il mentalista doveva "legare" le mani del conduttore e delle opinioniste con uno dei suoi giochi, solo che dal copione della puntata (inquadrato per sbaglio durante la diretta) emerse che sia Sonia che Adriana, dovevano far finta di avere le mani legate anche alla fine dell'esperimento, così da far sembrare vero.