La storia d'amore tra Ida e Diego, che stava nascendo a Uomini e donne, è giunta al capolinea. I due hanno scelto di intraprendere delle strade differenti, dal momento in cui il cavaliere si è sentito "abbandonato" dalla dama dopo la scelta finale avvenuta in studio e decise di non uscire dallo studio con lei. Un colpo di scena inaspettato che ha spiazzato e deluso Ida, la quale ha poi scelto di voltare pagina. A distanza di un po' di giorni da quell'addio, Ida e Diego si sono raccontati al magazine del programma e l'ex calciatore ha tirato in mezzo anche Armando Incarnato.

Uomini e donne, la verità su Ida e Diego: spunta di nuovo Armando

Nel dettaglio, a distanza di un po' di giorni da quell'addio scattato nello studio di Uomini e donne, Diego si è raccontato al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, svelando che la sera prima della scelta finale di Ida, aveva deciso di lasciarla.

"In puntata mi ero sentito solo", ha ammesso Diego aggiungendo che a questa situazione se ne erano sommate tante altre che gli hanno fatto capire di non stare bene con la dama. Ad esempio: "Il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare ancora qualcosa", ha proseguito Diego svelando così per la prima volta che poco dopo l'inizio della sua frequentazione con Ida, il cavaliere napoletano si sarebbe avvicinato di nuovo a Platano.

Il retroscena di Diego su Armando Incarnato

"Armando l'ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui. Da quanto mi ha detto Ida, lei gli ha risposto solo amicizia e Armando invece le ha palesato di provare di più", ha aggiunto Diego svelando così questo retroscena su cosa successe nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e donne.

Ebbene Diego non ha nascosto che questo episodio gli ha dato fastidio, pur ammettendo che alla luce di tutto aveva capito di essersi innamorato di Ida Platano, dopo la prima notte che hanno trascorso insieme, quando si è sentito protetto tra le braccia della dama incontrata nello studio del programma Mediaset.

Le parole di Ida dopo l'addio con Diego a U&D

Anche Ida Platano ha rotto il silenzio dopo l'addio con Diego e non ha nascosto la sua amarezza per quanto è accaduto dopo la scelta finale.

La dama, infatti, non riesce ancora a spiegarsi questo rifiuto da parte del cavaliere, dato che quando si trovavano da soli e nella loro intimità, Diego sarebbe apparso sempre molto sicuro di quello che voleva.

"Ero sbalordita, basita, Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la conoscenza", ha ammesso Ida aggiungendo che proprio quelle attenzioni iniziali l'avevano portata a fidarsi di lui, al punto da pensare ad un futuro insieme fuori dal programma.