Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', che racconta la vita di alcune famiglie residenti in un immaginario condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla reazione di Rossella alla fine del matrimonio dei suoi genitori, sui problemi sentimentali di Vittorio, sulla diffidenza di Renato nei confronti di Alberto e sul ritorno inaspettato di un uomo nella vita di Lara.

Rossella chiede aiuto a Michele

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Rossella sarà costretta a fare i conti con la crisi coniugale dei suoi genitori. Il matrimonio di Silvia e Michele, infatti, arriverà ad un punto di non ritorno, spingendoli a prendere un'importante decisione che si ripercuoterà enormemente sulla loro figlia. Sconvolta dalla situazione dei genitori, la giovane non riuscirà a controllare la sua emotività, lasciandosi trasportare dalle emozioni. Più tardi, Rossella sarà costretta ad affrontare un'emergenza ospedaliera che la spingerà a riflettere sul suo futuro professionale. Dopo aver riflettuto a lungo, la giovane prenderà una decisione sul fronte professionale e la comunicherà al padre, facendogli anche una proposta.

In questo modo, la ragazza si allontanerà emotivamente dalla madre, facendola soffrire.

Niko si fida di Alberto

Guido tenterà di non lasciarsi coinvolgere dai problemi sentimentali dei ragazzi fino a quando Vittorio non gli chiederà aiuto dopo aver ricevuto una notizia inattesa. Dopo di che, il giovane ignorerà i consigli del padre e di Patrizio, decidendo di farsi avanti con Speranza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Renato sarà molto infastidito dalla presenza di Alberto nello studio di Niko. Renato continuerà a non fidarsi del Palladini, mentre Niko riporrà erroneamente molto fiducia in lui. Una problematica legata al lancio di un nuovo formato di pasta al pastificio metterà in enorme agitazione Fabrizio che si lascerà andare all'inquietudine.

Marina si renderà conto del malessere del marito e cercherà di aiutarlo a calmarsi e a risolvere i suoi problemi di lavoro. Lara e Ferri si renderanno conto di essere seguiti da un uomo, scoprendo poi che quest'ultimo è legato al passato della donna. Dopo essere tornato a Napoli, Nunzio deciderà di stabilirsi in città per stare vicino a Chiara. Per questo motivo, le farà una proposta spiazzante senza sapere che lei nasconde un segreto che non le sta dando pace. Lara ripenserà alla sua vecchia vita dopo essere rimasta turbata nell'aver incontrato una sua vecchia conoscenza.