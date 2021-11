Alex Belli e Soleil Sorge sempre più intimi e complici nella casa del Grande Fratello Vip 6. I due, ormai, non nascondono più il loro grande feeling e la passionalità che c'è tra di loro. In queste ultime ore, infatti, ci sono stati dei nuovi episodi che non sono passati inosservati, tra cui un bacio di scena che si sono scambiati per le prove della Turandot ma anche un massaggio relax "bollente" che l'attore ha accettato d fare all'ex protagonista di Uomini e donne.

Grande intimità e passione tra Alex e Soleil al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in questi giorni, i protagonisti del GF Vip si stanno preparando al meglio per mettere in scena, sabato 27 novembre, la rappresentazione della Turandot.

A dirigerli vi è Katia Ricciarelli, la quale ha scelto di affidare proprio ad Alex e Soleil, delle scene in cui sono previsti dei baci appassionati.

E, i due inquilini della casa di Cinecittà, per prepararsi al meglio a questa rappresentazione teatrale, non si sono affatto tirati indietro, mettendo in scena l'ennesimo bacio, degno di una delle migliori sceneggiature romantiche.

La reazione di Katia Ricciarelli, dopo aver assistito al momento di complicità dei due gieffini, è stata a dir poco positiva. "Una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica", ha ammesso Ricciarelli complimentandosi con Alex e Soleil per l'intensità con cui si sono messi in gioco.

Il bacio di scena tra Alex e Soleil infiamma la casa

"Non occorre neanche che parliate", ha proseguito ancora la cantante lirica sottolineando la grande intensità e la forte passionalità che c'è tra i due protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, costantemente al centro delle polemiche, complice il matrimonio dell'attore con Delia Duran.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché successivamente Alex e Soleil si sono resi protagonisti di un altro episodio che non è passato affatto inosservato.

L'attore, infatti, si è cimentato nell'esecuzione di un massaggio relax e, ovviamente, la protagonista è stata proprio la sua amica Soleil Sorge.

Il massaggio bollente di Alex a Soleil Sorge

Le mani di Alex hanno massaggiato con grande intensità e passionalità la bella Soleil che, per prepararsi al meglio, si è completamente svestita ed ha permesso così al suo compagno di gioco di dare il meglio di se nella realizzazione di questo massaggio.

Una scena che, ovviamente, non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori che seguono e commentano il Grande Fratello Vip sui social.

In tanti hanno puntato il dito contro Alex ma anche contro Soleil per essersi prestata a questa situazione e attendono la reazione di Delia che, nel corso della puntata di venerdì 26 novembre, varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà.