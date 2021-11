Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che Vittorio continuerà ad essere uno dei protagonisti di spicco della soap, complice il suo percorso sentimentale travagliato, in quanto reduce dalla fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri. Spazio anche alle vicende di Tina Amato che, nel corso della sesta stagione, si ritroverà a dover affrontare il ritorno in città del suo ex marito Sandro Recalcati.

Vittorio ritrova l'amore dopo Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 trame 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la stagione tv 2021/2022 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla sfera sentimentale di Vittorio Conti.

Dopo un periodo buio, in cui ha dovuto cimentarsi con la cocente delusione dettata dalla fine della sua relazione con Marta Guarnieri, ecco che il proprietario del grande magazzino riuscirà a ritrovare di nuovo il sorriso e la felicità di un tempo.

Come ha svelato lo stesso Alessandro Tersigni, nel corso della lunga sesta stagione che chiuderà i battenti a maggio 2022, Vittorio riuscirà a trovare un nuovo amore e proverà dei sentimenti che credeva ormai di non riuscire più a provare in vita sua.

Tra Tina e Vittorio nascerà l'amore?

Per Conti, infatti, l'addio con Marta è stato un vero e proprio choc dato che fino alla fine ha cercato di far cambiare idea alla sua amata e di convincerla a riprendere in mano le redini del loro matrimonio e del loro rapporto che si avviava verso la rovina.

Ma chi sarà questa donna che farà battere il cuore di Vittorio? In questo inizio sesta stagione, il proprietario de Il Paradiso delle signore si è avvicinato moltissimo a Tina Amato, con la quale sembra esserci un ottimo feeling.

Eppure l'attrice Neva Leoni che veste i panni di Tina, in una recente intervista ha ammesso che il suo personaggio in questo momento non sarebbe alla ricerca di un amore romantico e in merito al rapporto con Vittorio, ha ammesso che tra di loro c'è una sincera amicizia ma non ha parlato di amore.

Il ritorno di Sandro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 2021/2022

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena del personaggio di Sandro Recalcati, ormai ex marito di Tina Amato.

Ad annunciare il suo ritorno nel cast della seguitissima soap opera del pomeriggio è stato l'attore Luca Capuano che, qualche giorno fa sui social, ha pubblicato uno scatto che lo vedeva protagonista sul set romano dove vengono girate le varie puntate della serie in onda su Rai 1.

Un ritorno che non passerà affatto inosservato e che potrebbe mettere a soqquadro la vita sentimenti e affettiva di Tina Amato, che in questo inizio della sesta stagione ha cercato di lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio e il ricordo di questo amore fallito.