Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana dal 22 al 26 novembre raccontano che Gemma soffrirà dopo aver visto Marco con Luisa, mentre Armando mostrerà a Maria una foto di Rocco. Vittorio, invece, farà una sorpresa a Tina, nel frattempo Armando resisterà alla tentazione di riavvicinarsi ad Agnese. La contessa Adelaide, infine, sarà preoccupata per la riapertura delle indagini sulla morte d Ravasi, mentre il commendatore Umberto proporrà a Marco di scrivere per il Paradiso Market.

Tina e Salvatore saranno in pena per la partenza di Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per gli episodi dal 22 al 26 novembre rivelano che Giuseppe si appresterà a partire per la Germania e ciò commuoverà i figli Tina e Salvatore, mentre Agnese parrà non essere in pena per il marito.

Gemma, intanto, vedrà Marco assieme a Luisa e ne soffrirà molto, nel frattempo Armando mostrerà a Maria una foto dove Rocco riceve una coppa a seguito di una vittoria ciclistica.

Tina, nel mentre, fisserà la data per l'operazione alle corde vocali.

Maria, successivamente, tenterà di contattare Rocco ma scoprirà che il giovane ha cambiato alloggio, nel frattempo Vittorio assieme al suo team deciderà di organizzare una cena a casa sua per pubblicizzare il lancio della nuova collezione di Flora, alla quale prenderanno parte anche Salvatore e Tina.

Armando, invece, mostrerà a Stefania un articolo giornalistico scritto con poca onestà da parte di Marco.

Il giovane Di Sant'Erasmo, intanto, si avvicinerà inaspettatamente a Gemma, mentre Agnese nutrirà il timore che Rocco si stia innamorando di un'altra ragazza.

La contessa Adelaide sarà preoccupata per la riapertura delle indagini sulla morte di Achille Ravasi

Le trame della soap opera italiana per le puntate del 25 e 26 novembre anticipano che la contessa Adelaide, una volta scoperta la riapertura delle indagini sulla morte di Ravasi, sarà preoccupata.

Stefania, invece, scoprirà che l'autore dell'articolo scritto con disonestà sugli sfratti è Marco, il ragazzo che piace alla sorellastra.

Maria, intanto, vorrà vederci più chiaro e sarà intenzionata a partire per Roma, così da poter chiarire la situazione con Rocco.

Marcello, poco più tardi, nutrirà il desiderio di vivere la relazione amorosa con Ludovica alla luce del sole ma Brancia non sarà dello stesso avviso.

Umberto, successivamente, proporrà a Marco di scrivere per il Paradiso Market, mentre Flora e il commendatore Umberto saranno d'accordo sul fatto di dimenticare il bacio che c'è stato tra loro.

Tina, infine, sorprenderà il fratello Salvatore mentre si scambia il primo bacio con Anna.