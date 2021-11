Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne 2021, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni del dating show dei sentimenti Mediaset, rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate in primis alle vicende sentimentali della dama Ida Platano, che sarà al centro dell'attenzione per la sua storia con il cavaliere Diego, la quale giungerà al termine prima del previsto e lei deciderà così di chiudere la relazione.

Anticipazioni Uomini e donne 2021: Ida e Diego si lasciano

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste per questa stagione tv, rivelano che Ida e Diego si ritroveranno a un punto di non ritorno, dopo che il cavaliere ha scelto di non uscire più dallo studio con la dama, deluso da una serie di atteggiamenti che lo hanno portato a raffreddare il legame che si era creato.

Tuttavia, malgrado questa situazione Diego non riuscirà a trattenere le lacrime, dato che si professerà innamorato di ida e sperava davvero di poter costruire qualcosa di bello e stabile insieme fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida lascia la trasmissione e se ne va da U&D

La reazione della dama, dopo il rifiuto di Diego, non è stata delle migliori ed ha così scelto di voltare pagina e lo ha fatto comunicando a Maria la sua intenzione di abbandonare il programma di Canale 5.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida uscirà di scena dalla trasmissione: dopo le numerose delusioni vissute in questo ultimo periodo, la dama si è resa conto di non riuscire a trovare una persona che possa renderla serena e per questo motivo "mollerà la presa".

L'amica di Gemma Galgani, quindi, abbandonerà la trasmissione e questa volta sembra essere un addio definitivo, tanto che la stessa Maria De Filippi "chiuderà" le porte con la dama.

Maria De Filippi 'chiude' con Ida e Diego: anticipazioni Uomini e donne

Nel momento in cui anche Diego annuncerà il suo addio al programma, svelando che spera di poter recuperare il rapporto con Ida Platano fuori dalla trasmissione, Maria De Filippi sarà categorica e annuncerà che da questo momento in poi sono solo ed esclusivamente "fatti loro".

In questo modo, quindi, la conduttrice di U&D liquiderà la coppia che stava per formarsi nel suo show, confermando di non essere più interessata a nome del programma, a sapere cosa succede fuori dal contesto televisivo.

Un addio, quello di Ida che sicuramente non passerà inosservato: la dama, infatti, era uno dei volti storici del programma, presenti in studio da diversi anni e protagonista di svariate storie d'amore che, tuttavia, non hanno mai avuto un lieto fine.