Nuove trame arrivano dalle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 6 per le puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021 su Rai 1 in prima visione assoluta. Una scoperta di Agnese metterà Giuseppe con le spalle al muro, nonostante sia convinto di poter ingannare ancora la devota moglie. Intanto, arriva per Tina il momento di decidere: operarsi alle corde vocali rischiando il tutto per tutto o rinunciare alla sua carriera? Per la giovane Amato sarà tempo di raccontare tutta la verità alla sua famiglia, grazie all'appoggio di Vittorio.

Fari puntati su Flora nel momento in cui viene a conoscenza di informazioni preziose custodite gelosamente da Cosimo che, del tutto inaspettatamente, si presenterà a Milano sconvolgendo l'apparente tranquillità di Adelaide e Umberto.

Flora vicina alla verità sulla morte di Achille, Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni

La giovane Ravasi sarà intenzionata a partire per Parigi, così da incontrare Cosimo e parlare della morte strana e misteriosa di suo padre Achille. Sarà Bergamini a sorprenderla con il suo ritorno inaspettato a Milano. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, Cosimo metterà al corrente Flora di informazioni chiave su Ravasi e non solo: la giovane stilista avrà la conferma che Adelaide e Umberto hanno una relazione.

La contessa sarà in ansia e anche il suo proverbiale aplomb non le impedirà di essere costantemente preda di pensieri disturbanti sul suo futuro.

Salvatore accompagna Anna da sua figlia

Il rapporto tra Salvo e Imbriani si rafforzerà sempre di più. Il giovane Amato, saputo del suo passato, si offrirà di accompagnare Anna da sua figlia.

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6 della prossima settimana, vedremo Giuseppe e Agnese in disaccordo sull'operazione di Tina: Amato è scettico, mentre Agnese vorrebbe che la figlia si sottoponesse all'intervento. L'incontro con una fan sarà determinante per la scelta di Tina.

A organizzare l'evento sarà proprio Vittorio.

Agnese fa confessare Giuseppe, anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 12 novembre

A Villa Guarnieri arriva a sorpresa Marco di Sant’Erasmo, nipote della Contessa. Attenzione a questa new entry, perché sarà decisiva per l'evoluzione delle prossime trame. Colpo di scena negli episodi de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 novembre 2021: Agnese scoprirà tra gli effetti personali del marito la foto del bambino che gli ha spedito Petra. La donna metterà Giuseppe alle strette che sarà costretto a confessare tutta la verità. Come reagirà Agnese?