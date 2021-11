Che cosa succederà nelle nuove puntate di Un Posto al sole? Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda su Rai 3, venerdì 5 novembre 2021, assicurano svolte importanti per diverse storyline. Susanna sta sempre meglio ma non ricorda ancora il volto del suo aggressore. Tuttavia, il cerchio sembra stringersi intorno a Mattia, il rider di bar Vulcano dalla doppia personalità. Indecisa Marina, che non sa se continuare a sforzarsi per risollevare l'umore di Fabrizio o mollare la presa. Ciò che la rende così titubante è la vicinanza di Roberto che, inevitabilmente, le fa ancora effetto.

Dopo le pressioni di Rossellina, Silvia arriverà al punto di svolta e deciderà se stare con il marito Michele o con l'amante Giancarlo.

Marina tra Fabrizio e Roberto: anticipazioni Un Posto al sole

Come era facilmente intuibile, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non è rimasto indifferente alla vicinanza di Marina (Nina Soldano), la donna che in fondo ha sempre amato. Il fatto che la bella Giordano sia in crisi con Fabrizio (Giorgio Borghetti), ha giocato a suo favore. Ferri non ha nascosto le sue intenzioni, sperando in una reazione positiva di Marina che, dal canto suo, teme di poter ferire il compagno.

Le nuove puntate di Un posto al sole vedranno finalmente la scelta di Silvia (Luisa Amatucci), che da tempo sta tenendo i piedi in due scarpe.

Da una parte c'è la stima e l'affetto per Michele, ma dall'altra c'è la storia travolgente con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Entrambi la pressano affinché prenda una decisione.

Un Posto al sole, puntata 5 novembre: bufera tra Fabrizio e Marina

Nell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda venerdì 5 novembre su Rai 3, Marina e Fabrizio sembreranno trovare un punto di incontro.

Tuttavia, un imprevisto rischia di distruggere per sempre il loro legame.

Non sarà facile per Clara (Imma Pirone) gestire la presenza contemporanea di Patrizio e Alberto (Maurizio Aiello) al battesimo del piccolo Federico. Palladini, giocando d'astuzia, la sorprenderà in positivo, deciso a mettere il rivale in amore al tappeto.

Nel frattempo arriva per Silvia il momento fatidico di decidere se stare con Michele, che si è dimostrato disposto a perdonarla e a recuperare il loro matrimonio, oppure se lasciare tutto e vivere alla luce del sole la sua relazione con Giancarlo.

Nessuno dei due è disposto a mollare la presa e, qualsiasi sia la decisione di Silvia, non staranno di certo a guardare. La delicata situazione famigliare turberà Rossella che, tra le altre difficoltà, dovrà aprire gli occhi su Mattia. Il rider di bar Vulcano sembra proprio averla presa di mira e la sua non considerazione sarà una bomba a orologeria.