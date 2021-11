Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Tina e Vittorio che diventerà sempre più confidenziale e i due si ritroveranno a vivere un momento di intimità. Per Salvatore, invece, arriverà il momento di una amara scoperta che lo lascerà senza parole e lo porterà ad avere una durissima reazione contro sua mamma Agnese.

Agnese nei guai con i figli: anticipazioni Il Paradiso 6 al 3 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 fino al 3 dicembre, rivelano che dopo la partenza di Giuseppe per la Germania, Salvatore proporrà a sua mamma e sua sorella di raggiungere l'uomo per il periodo natalizio, così da per poter trascorrere tutti insieme il periodo delle feste.

Una proposta che, ovviamente, non sarà ben accolta da Agnese dato che la donna non ha ancora messo al corrente i suoi figli su quello che è accaduto in Germania tra Giuseppe e la sua amante.

Intanto, Tina dopo aver scoperto la verità sul tradimento della mamma con Armando, deciderà di affrontare prima la donna e poi non si farà problemi ad affrontare direttamente anche il capo-magazziniere del Paradiso.

Salvatore perde le staffe contro sua mamma Agnese

Agnese crederà di avere in mano le redini della situazione, dal momento che suo figlio Salvatore non sa ancora nulla di questa vicenda e dopo aver promesso a Tina di prendere le distanze da Armando.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 29 novembre al 3 dicembre, però, rivelano che le certezze della donna crolleranno nel momento in cui si ritroverà a fare i conti con la furia cieca di suo figlio Salvo.

Il motivo? Il giovane barista ha ascoltato una chiacchierata tra Armando e Don Saverio, durante la quale parlavano proprio della tresca clandestina in corso tra Ferraris e sua mamma Agnese.

La reazione di Salvatore sarà a dir poco dura: il ragazzo affronterà a muso duro la sua mamma e poi deciderà di andare via di casa.

Tina e Vittorio in intimità: anticipazioni Il Paradiso 6 al 3 dicembre

Insomma un vero e proprio terremoto in casa Amato: come riuscirà, Agnese, a gestire al meglio questa situazione? Riuscirà a far comprendere tutta la verità ai suoi figli? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso 6 rivelano che tra Tina e Vittorio Conti il rapporto si farà sempre più intenso.

I due, infatti, si ritroveranno a vivere un momento di grande intimità e complicità, al punto da essere ad un passo dal loro primo bacio. Eppure, sul più bello, Tina e Vittorio si tireranno indietro e spezzeranno questa alchimia magica che si era venuta a creare.

Stefania vicina ad una scelta: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Occhi puntati anche su Stefania: la ragazza, dopo aver riflettuto a lungo sulla proposta che le è stata fatta da Ezio di trasferirsi in casa Colombo, finalmente si sentirà pronta a prendere una decisione finale.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6, inoltre, rivelano che Adelaide non sarà affatto tranquilla nel momento in cui scoprirà con certezza che Flora sta portando avanti nuove indagini sulla morte di suo padre Achille Ravasi.

La contessa non è affatto serena e teme che possano venire a galla delle scomode verità e delle amare sorprese legate al suo rapporto con l'uomo che aveva sposato.