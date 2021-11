Gemma Galgani è ancora assente da Uomini e donne. Nelle prossime puntate del dating show, infatti, i telespettatori non potranno vedere in studio la dama torinese, perché sarà in collegamento da casa. Anche nella registrazione della trasmissione di Canale 5 del 20 novembre, Galgani non era presente nel parterre, perché è risultata positiva al Coronavirus e, pertanto, è in isolamento domiciliare. Nonostante la positività al virus, le condizioni di salute di Gemma non sarebbero preoccupanti e passerebbe il tempo a guardare le trasmissioni di Maria De Filippi.

Inoltre, anche da remoto, Galgani è riuscita ad iniziare una conoscenza con un cavaliere, arrivato in studio per conoscerla.

Uomini e Donne, ultime registrazioni: Gemma Galgani assente in studio

Gemma Galgani non ha preso parte alle ultime registrazioni di Uomini e Donne. La dama torinese, infatti, ha saltato le riprese del dating show Mediaset negli ultimi due weekend. L'ex fidanzata di Giorgio Manetti non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla sua assenza e non ha pubblicato nessun video sui social per rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. In ogni caso, Galgani non dovrebbe avere avuto complicazioni, in quanto, anche se impossibilitata a raggiungere gli studi televisivi, ha preso parte in ogni caso alle registrazioni delle puntate, collegandosi da casa.

Uomini e Donne: mentre è in isolamento, Gemma Galgani guarda Amici in tv

Gemma Galgani sta trascorrendo il periodo di chiusura forzata a casa, oltre che prendendo comunque parte da remoto a Uomini e Donne, anche guardando la televisione. Infatti, come trapelato dal suo profilo Instagram, la dama torinese trascorre il suo tempo vedendo sul piccolo schermo i programmi di Maria De Filippi, fra i quali Amici.

Inoltre, Gemma non ha perso tempo per proseguire nel suo intento di conoscere l'uomo della sua vita, anche se, al momento, a distanza.

Uomini e Donne: anche a distanza, Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere

Nonostante debba rimanere chiusa in casa, Gemma Galgani non si è arresa e ha conosciuto un cavaliere. Infatti, in base alle anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che la dama torinese abbia iniziato ad avere un interesse per un nuovo single, giunto in studio per conoscerla.

Nella registrazione di sabato 20 novembre, infatti, il nuovo pretendente di Galgani è arrivato nella trasmissione e Gemma, collegata dalla sua abitazione, ha apprezzato a prima vista l'uomo. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se la dama torinese tornerà in studio e per sapere se la conoscenza con il nuovo single andrà a buon fine.