Ormai, il segreto di Giuseppe Amato sta per venire alla luce nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni svelano che Agnese, venuta a sapere della relazione clandestina del marito con Petra durata anni in Germania e la nascita di un figlio, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo. Sono troppe le ferite che ancora porta nel suo cuore e questa rivelazione sarà per lei il colpo di grazia. Accanto alla signora Amato ci sarà sempre Armando, che le ha ribadito più volte di poter contare su di lei, baciandole con dolcezza le mani, gesto che commuove sempre Agnese.

Nel frattempo, Gemma nota qualcosa di particolare in Marco di Sant'Erasmo, l'affascinante nipote di Adelaide che si è trasferito a villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Agnese lascia Giuseppe

Svolta nelle nuove puntate della soap opera in onda su Rai 1. Giuseppe, davanti alle pressioni della moglie, non ha potuto fare altro che confessare la verità. Afflitto dai sensi di colpa e dalla vergogna, implorerà pietà, assicurando ad Agnese che quella con Petra è stata solo un'avventura e che non avrebbe mai voluto che la situazione prendesse questa piega.

Agnese è una donna dedita alla famiglia e incline al perdono e lo ha dimostrato dando non una, ma diverse seconde occasioni a Giuseppe, lasciando da parte se stessa e i suoi veri sentimenti per Armando.

Stavolta, però, la signora Amato non si farà soggiogare e prenderà una decisione definitiva che spiazzerà i suoi cari.

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Agnese dirà a Giuseppe di organizzarsi e lasciare al più presto la loro casa. Amato, con la coda tra le gambe, proverà a cercare l'appoggio di Tina e Salvatore, ma senza ottenere nulla.

Anna accetta l'invito di Salvatore

Vedendo quanto è realmente interessato a lei, Anna accetterà finalmente l'appuntamento di Salvo. Il giovane sarà al settimo cielo. Amore nell'aria anche per altri due protagonisti: Gemma e Marco di Sant'Erasmo, incontratasi per puro caso al Circolo, proveranno una forte attrazione.

Intanto, Gemma scoprirà di essere stata scelta per un'intervista sul magazine de Il Paradiso delle Signore e Stefania vorrà assistere al 'grande evento', essendo interessata al mondo del giornalismo.

Armando scopre tutta la verità, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Sconvolta per quanto scoperto, Agnese si rifugerà di nuovo da Armando, l'unico che l'ha sempre accolta e capita. La signora Amato, con la morte nel cuore, racconterà tutto a Ferraris.

Armando, saputa la verità su quanto combinato da Giuseppe, non la prenderà affatto bene. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore svelano che per Ferraris potrebbe arrivare una brutta sorpresa, visto che Giuseppe lo incolperà della decisione presa da Agnese di non perdonarlo.