Il fidanzato di Francesca Cipriani torna nel salotto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 e parla di Soleil Sorge. Qualche settimana, fa il fidanzato della Cipriani era stato al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip 6 perché si parlò di mail che si era scambiato con Soleil Sorge, anche lei tra le concorrenti di questa edizione. In quell'occasione, però, venne precisato che si trattava solo di mail di lavoro e quest'oggi, ospite da Barbara d'Urso il fidanzato di Francesca ha per la prima volta fatto chiarezza sul contenuto di quei messaggi che si era scambiato con la Sorge.

La verità del fidanzato di Francesca Cipriani su Soleil Sorge

Nel dettaglio, durante le scorse puntate del Grande Fratello Vip 6 si era parlato di questo scambio mail che c'è stato in passato tra il fidanzato di Francesca Cipriani e Soleil Sorge.

In quell'occasione si era parlato di mail di lavoro e la giovane influencer ci aveva tenuto a precisare che non c'era stato niente con Alessandro, dato che non rappresentava neppure il suo prototipo di uomo ideale.

Ma coda si sono detti in quelle mail, Alessandro e Soleil? Il ragazzo ha fatto un po' di chiarezza intervenendo in diretta tv a Pomeriggio 5 e svelando per la prima volta la richieste che gli sarebbe stata fatta dalla Sorge.

Alessandro 'smaschera' Soleil Sorge in diretta tv a Pomeriggio 5

Il fidanzato di Francesca, intervistato da Barbara d'Urso nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha ammesso di essere un costruttore edile e di occuparsi anche della ristrutturazione delle case dei personaggi famosi.

A tal proposito, ha svelato che qualche tempo fa, quindi prima che iniziasse l'avventura di questo Grande Fratello Vip 6, Soleil lo avrebbe contatto per chiedergli una collaborazione.

Alessandro ha svelato che l'ex volto di Uomini e donne gli avrebbe chiesto di ricevere dei mobili per arredare la sua nuova casa, ma senza dargli i soldi, bensì facendogli pubblicità social.

Ecco cosa avrebbe chiesto Soleil al fidanzato della Cipriani prima del GF Vip 6

"Tu avresti dovuto dare i mobili gratis a Soleil in cambio di stories Instagram", ha affermato Barbara d'Urso che ha fatto un po' il riassunto della situazione dopo la confessione fatta da Alessandro nel corso della diretta del suo Pomeriggio 5 in onda su Canale 5.

Sarebbe questo, quindi, il motivo per il quale Soleil e Alessandro si sarebbero sentiti in passato via mail.

Una collaborazione che, alla fine, non si è mai concretizzata perché il fidanzato di Francesca Cipriani ha ammesso che a lui non sarebbe convenuto fare come chiedeva la Sorge e quindi cedergli i mobili gratis per arredare casa, in cambio solo di un gruppo di stories da pubblicare su Instagram.