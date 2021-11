Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 riserveranno ai personaggi della soap diverse novità, ma anche situazioni difficili in cui dovranno prendere decisioni importanti.

Sarà Il caso di Tina e Vittorio tra i quali, secondo quanto riferiscono le anticipazioni, pare ci sarà un avvicinamento. Ciò avverrà per via del momento delicato che sta vivendo la cantante, alle prese con un problema alle corde vocali e la prospettiva di un'operazione chirurgica. Stando agli spoiler, però, sembra che il ritorno di Sandro complicherà ulteriormente la situazione.

Anticipazioni 2021-2022 de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio si avvicina a Tina

All'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore sono riapparsi alcuni volti familiari ai fan della soap. Uno di questi personaggi è Tina Amato, rientrata a Milano dopo un lungo periodo trascorso a Londra, durante il quale è diventata una famosa cantante e ha sposato il discografico Sandro Recalcati. Il motivo del suo rientro in Italia è emerso nel corso delle puntate. La giovane ha rivelato di avere un serio problema alle corde vocali e dovrebbe affrontare una delicata operazione.

Inoltre, il suo matrimonio è naufragato a causa del tradimento del marito. Oltre a ricevere supporto dal fratello Salvatore, Tina può contare su Vittorio, rivelatosi una valida spalla su cui appoggiarsi nei momenti del bisogno.

L'uomo l'ha scelta come volto del Paradiso Market e come protagonista del suo film, ma non si tratta soltanto di stima professionale. Conti sente di comprendere ciò che prova Tina, visto che anche lui è ancora ferito per la separazione dalla moglie Marta. Stando alle anticipazioni, il feeling tra Conti e la cantante crescerà, specialmente quando l'uomo la aiuterà a prendere una decisione importante che riguarderà la sua salute.

Sandro torna in Italia: trame 2021-22 de Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda nelle settimane annunciano che ci saranno degli sviluppi nel rapporto tra Vittorio e Tina. Nello specifico, l'uomo, dopo aver appreso dai racconti della giovane artista di essere stata stata tradita dal marito, si avvicinerà a lei e la spingerà ad affrontare l'operazione.

Inoltre, tranquillizzerà Agnese, offrendole tutto il suo sostegno. La sintonia crescente tra Vittorio e la cantante, però, verrà messa a dura prova.

Stando alle anticipazioni, nelle puntate della soap prossimamente in onda su Rai 1 Sandro raggiungerà la moglie a Milano e i due coniugi avranno modo di confrontarsi. È ancora presto per anticipare come finirà tra i due, ma una cosa è certa: l'arrivo del discografico ostacolerà il rapporto tra Tina e il direttore del Paradiso.

Neva Leoni smentisce: 'Tina e Vittorio non sono pronti per l'amore

Recentemente il volto di Tina Amato ne Il Paradiso delle signore ha parlato del rapporto tra il suo personaggio e Vittorio Conti. In un'intervista rilasciata al settimanale TvMia l'attrice Neva Leoni ha risposto all'interrogativo che un po' tutti i fan si pongono dall'inizio della stagione: tra Tina e Vittorio nascerà l'amore?

"Nessuno dei due è pronto per un nuovo amore. Lei deve ancora metabolizzare il tradimento del marito e risolvere i suoi problemi di salute, non ha il tempo di pensare all'amore", ha rivelato l'interprete romana. Sarà realmente così oppure è un modo per depistare i fan? In ogni caso, per vederci più chiaro, bisognerà attendere il ritorno in scena di Sandro.