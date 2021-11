Continuano le novità su Il Paradiso delle Signore, la soap tv più seguita dagli italiani in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Grandi sorprese seguiranno le vicende della serie televisiva: la sfilata della nuova collezione di Flora è stata un enorme successo. Nel frattempo Armando, turbato dai recenti avvenimenti, decide di andare da Adelaide per rifugiarsi tra le sue braccia. Cosa accadrà tra la contessa e il cognato? I due si riavvicineranno? Nel frattempo Flora sembra essere sempre più vicina alla verità sul padre Achille, quale sarà la prossima mossa di Adelaide?

Il Paradiso delle Signore: cosa è accaduto nella puntata precedente

Nel precedente episodio de Il Paradiso delle Signore Agnese ha promesso alla figlia di allontanarsi da Armando per il bene della famiglia. La signora Amato, inoltre, è preoccupata che anche Salvatore possa essere al corrente del suo tradimento. Come se non bastasse, Armando la esorta a raccontare la verità su Giuseppe, mentre a Salvo, essendo allo scuro della situazione, viene la brillante idea di passare il Natale in Germania.

Nel frattempo al Paradiso tutto sembra essere pronto per l'evento della nuova collezione di Flora; Vittorio ha fatto un discorso motivazionale alle Veneri, le quali saranno in prima linea a sfilare con i nuovi modelli e devono dare il meglio di sé per apparire il più possibile attraenti e bellissime.

Stefania, invece, continua a essere titubante nei confronti di Marco: la ragazza ha scoperto che il giovane di Sant'Erasmo è l'autore di un articolo “indegno” e continua a chiedersi come mai è stato assunto nella redazione del Paradiso e se è suo compito riferire a Gemma ciò che ha scoperto.

Quest'ultima è invece molto felice della presenza dell'amato sul posto di lavoro, avendo la possibilità di stare sempre più vicini.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 2/12

Salvatore insiste con la sua idea di raggiungere il padre Giuseppe in Germania per passare il Natale tutti insieme, mentre Agnese fa fatica a dissuaderlo, cercando quanto più possibile di mantenere il segreto sulla doppia vita del marito; per quanto ancora la signora Amato riuscirà a evitare la verità?

E come reagiranno i suoi figli quando scopriranno gli scheletri nell'armadio di Giuseppe?

Il successo della sfilata

Nel frattempo è giunto la giornata dell'evento del Paradiso e per Flora è un momento speciale: il successo o il fallimento della sfilata potrebbe sancire le sorti del futuro della ragazza. Fortunatamente la sua collezione è un successo e il plauso dei presenti riecheggia all'interno del Paradiso. Flora può finalmente fare un sospiro di sollievo e godersi la standing ovation in suo onore.

Nel frattempo Vittorio e Tina sono sul punto di baciarsi: l'uomo si è mostrato molto gentile e affettuoso nei confronti della ragazza e Tina sembra gradire il suo comportamento. Qualcosa però sembra trattenere la coppia dal fare l'ultimo passo.

Umberto si sfoga con Adelaide

Umberto non riesce a superare quanto accaduto con Flora; l'uomo appare particolarmente turbato ora che i due hanno deciso di fingere che tra di loro non ci sia stato nulla. Adelaide, già dubbiosa e preoccupata sulla persona di Flora, è pronta ad accogliere Umberto e a sostenerlo. Quest'ultimo cerca rifugio tra gli abbracci della sua cognata e amante.