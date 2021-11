Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1, riserva sempre numerose sorprese ai fan della serie. L'appuntamento per l'episodio del 1° dicembre è, come di consueto, previsto per le 15:55 su Rai 1.

Il Paradiso, la puntata precedente

Nel precedente episodio Tina era ancora molto scossa per aver scoperto il tradimento della madre con Armando. La ragazza non riusciva a trattenere il disagio quando si trovava faccia a faccia con il capo magazziniere ed è indecisa su come prendere in mano la situazione.

Al Paradiso invece c'è un periodo di grande agitazione non solo in vista dell'evento per la nuova collezione di Flora Ravasi, ma anche perché saranno proprio le Veneri a sfilare in prima fila con i nuovi modelli.

Inoltre, Marco ha iniziato a lavorare nella redazione del Paradiso Market, per la gioia di Gemma, la quale ha la possibilità di stargli ancora più vicino. Anche se non tutti sono felici dell'ingresso del giornalista: Stefania nutre ancora forti sospetti nei confronti del giovane di Sant'Erasmo e si chiede per quale ragione sia stato assunto.

Salvatore invece sembra essere molto preoccupato per la sua relazione con Anna: il figlio di Agnese teme che la madre possa scoprire la verità da qualcun altro e allora decide di giocare d'anticipo, invitando entrambe a una serata al cinema. Occasione in cui Salvo porterà alla luce di Agnese la propria relazione.

La signora Amato, dal canto suo, ha paura che il figlio possa essere al corrente del tradimento con Armando e la serata potrebbe essere il momento perfetto per scoprirlo.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni episodio 1° dicembre

Agnese, dopo essersi confrontata con Tina, promette alla figlia di allontanarsi da Armando e di non vederlo più per il bene della famiglia. La ragazza, allora, decide di affrontare a viso aperto il magazziniere liberandosi finalmente dal disagio che porta dentro di sé.

Tutto sembra essere pronto per la sfilata relativa alla nuova manifestazione di Flora e le Veneri del Paradiso sono chiamate a dare il massimo nell'evento, giacché saranno le principali protagoniste. Vittorio sfrutta il momento per fare un discorso di incoraggiamento alle ragazze: ogni cosa deve andare per il verso giusto e le Veneri devono dare il tutto e per tutto nell'essere quanto più attraenti possibile.

Irene intanto è preoccupata che la presenza di Gemma possa portare Stefania ad allontanarsi da lei e allora fa la sua mossa per evitare di perderla.

Salvatore propone di passare il Natale in Germania

Mentre Armando, per fare in modo che la signora Amato resti con lui, esorta Agnese a rivelare tutta la verità su Giuseppe ai figli, Salvatore ha un'idea che metterà in crisi la famiglia. Il giovane, ignaro della doppia vita del padre e di ciò che sta accadendo tra lui e Agnese, propone di passare in Germania il Natale con tutta la famiglia.

Questo e molto altro avverrà nell'episodio del 1° dicembre de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 alle ore 15:55.