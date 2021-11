La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 15 novembre darà il via a una settimana ricca di colpi di scena e secondo le anticipazioni al centro dell'attenzione ci sarà ancora la famiglia Amato, in crisi dopo la scoperta del tradimento di Giuseppe. Tina, ignara di tutto, temerà di essere la causa della tensione tra i suoi genitori, mentre a villa Guarnieri Marco di Sant'Erasmo deciderà di trattenersi ancora alcuni giorni.

Per Gemma sarà un giorno importante perché la ragazza sarà confermata ufficialmente come nuova venere, mentre Flora approfondirà le indagini su suo padre.

La stilista sarà spiazzata nell'apprendere che Achille era un truffatore, mentre Umberto riuscirà a convincerla di essere estraneo alla sua scomparsa.

Agnese e Giuseppe ai ferri corti, Tina si sentirà responsabile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 15 novembre raccontano che a casa Amato l'aria diventerà irrespirabile. Agnese non riuscirà più a tollerare suo marito dopo aver saputo che non solo l'ha tradita, ma ha anche concepito un figlio con la sua amante in Germania. La tensione sarà percepita inevitabilmente anche da Salvatore e da Tina che saranno ancora ignari di tutto e la cantante non potrà fare a meno di pensare di essere la causa della crisi in famiglia. Giuseppe, infatti, sin dal primo momento si è detto scettico riguardo l'operazione di sua figlia a differenza di Agnese che ha appoggiato l'opinione del medico e Tina penserà di aver creato dei malumori nella sua famiglia a causa del suo problema di salute.

Gemma sarà ufficialmente una nuova venere: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda lunedì 15 novembre, Gemma vivrà una giornata molto importante per il suo futuro. La figlia di Veronica, infatti, supererà brillantemente il suo periodo di prova al grande magazzino di Vittorio Conti e sarà confermata ufficialmente come nuova venere, contrariamente a quanto sperava Irene.

A villa Guarnieri, invece, Marco di Sant'Erasmo penserà di prolungare il suo soggiorno a Milano per far sbollire la rabbia che il fratello maggiore prova nei suoi confronti. Il giovane, infatti, a Torino ha commesso qualcosa che ha bisogno di tempo per essere metabolizzato dalla sua famiglia.

Umberto riuscirà a convincere Flora della sua estraneità nella scomparsa di Achille: anticipazioni puntata lunedì 15 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 15 novembre rivelano che nella puntata che andrà in onda lunedì, Flora proseguirà le sue indagini sulla scomparsa di Achille Ravasi. La stilista apprenderà da Ludovica che suo padre era un truffatore e sarà molto delusa da questa informazione, mentre Umberto riuscirà nel suo intento di convincere la stilista di non avere niente a che vedere con la morte di suo padre.