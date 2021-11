Alex Belli vorrebbe un confronto con la moglie Delia Duran. Il giorno seguente la 17^ puntata del GFVip, l'attore ha riferito a Davide Silvestri che non comprende l'accanimento della consorte nei confronti di Soleil Sorge. Il gieffino sente di non avere mancato di rispetto alla moglie e teme che la donna sia stata strumentalizzata da terze persone.

Il precedente

Dopo il confronto-scontro della 16^ puntata, Delia Duran è tornata a puntare il dito contro Soleil Sorge. Nel dettaglio, la modella ha sostenuto che Soleil avrebbe dovuto mettere fine all'amicizia "speciale" con Alex Belli.

A tale proposito, Delia ha rivelato che l'influencer sia più una "gatta viva che morta". Non contenta, la diretta interessata ha giustificato l'atteggiamento del marito. Per Delia, Belli ha commesso degli errori ma lei ha deciso di dare una seconda possibilità.

Belli infastidito

Dopo essersi confrontato nel post-puntata con Soleil, Alex Belli ha affrontato l'argomento anche con Davide Silvestri. Senza giri di parole, l'attore ha precisato che vorrebbe un nuovo confronto con la moglie. Il motivo? Il 38enne vorrebbe chiarire la sua posizione con Delia dopo l'ultimo incontro avvenuto nella casa del GFVip. Come riferito dal concorrente, l'atteggiamento della moglie gli sembra essere molto strano: "Lei sa che quella roba lì a me non piace".

Il diretto interessato ha fatto sapere di non avere apprezzato i nuovi attacchi di Delia rivolti a Sorge.

Per questo, l'attore sembra essere intenzionato a chiarire con Duran. Ma non è tutto, Alex ha precisato che lui va molto d'accordo con la moglie ma non si può avere sempre la stessa visione delle cose. Secondo Davide, Belli dovrebbe far capire alla consorte che non sta facendo nulla di male con la coinquilina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Involontariamente, però, l'attore ha capito di dovere interrompere l'amicizia con Soleil e ha replicato: "Io non devo assolutamente niente".

Lo sfogo di Soleil

Soleil Sorge non sembra avere apprezzato il nuovo attacco di Delia Duran. Come spiegato dalla 27enne italo-americana, la moglie di Alex l'ha attaccata a mente lucida.

Dunque, significa che ha ancora il dente avvelenato nei suoi confronti. La gieffina ha precisato di non essere mai stata una gatta morta. Inoltre, ha fatto sapere di essere stanca di essere insultata in televisione senza un valido motivo.

A tale proposito, Sorge ha riferito che al primo attacco ha incassato. Al secondo, per rispetto di Alex, ha cercato di passarci sopra. Nel caso in cui dovesse essere attaccata una terza volta, però, non starà a guardare. La stessa Soleil ha affermato che replicherà a tono a Delia Duran perché stanca di essere dipinta per una persona che non esiste.