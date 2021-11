Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1 e tra i volti di punta della soap opera del pomeriggio di Rai 1 vi è l'attore Roberto Farnesi, che veste i panni del tenebroso Umberto Guarnieri. In questo periodo, Farnesi sta vivendo un periodo a dir poco speciale: non solo il successo di ascolti della soap opera leader della fascia pomeridiana di Rai 1, ma anche l'ormai imminente arrivo della sua prima figlia.

Le parole di Roberto Farnesi: la star de Il Paradiso delle signore diventa padre

In una recente intervista, il protagonista de Il Paradiso delle signore ha ammesso di essere al settimo cielo, perché tra qualche settimana potrà finalmente stringere tra le sue braccia la sua prima figlia, che - assieme alla compagna - ha scelto di chiamare Mia.

"Cerco di immaginare come sarà essere il padre di Mia", ha ammesso Farnesi aggiungendo di attendere con trepidazione il momento in cui potrà finalmente stringerla e vederla per la prima volta. "Non vedo l'ora", ha ammesso l'attore pisano.

Umberto al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6

In attesa della nascita di sua figlia, l'attore che veste i panni di Umberto continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni rivelano che, nel corso delle prossime settimane, si ritroverà al centro dell'attenzione dopo che Flora Ravasi comincerà a portare avanti delle indagini per cercare di arrivare alla verità sulla morte di suo padre Achille, ex marito della contessa Adelaide.

Le indagini di Flora la porteranno a scoprire che tra Umberto e la contessa vi è una relazione "clandestina" che i due non hanno mai ufficializzato pubblicamente.

Le indagini sulla morte di Achille ne Il Paradiso delle signore 6: Adelaide e Umberto colpevoli?

Di sicuro, il caso della morte di Achille continua ad essere avvolto nel pieno mistero, dato che in questo periodo non è mai stata fatta luce al 100% sulle cause che hanno portato alla morte del commendatore, dopo che aveva sposato la contessa Adelaide.

Possibile che Umberto e Adelaide siano in parte responsabili di quello che è accaduto a Ravasi? Flora riuscirà a portare alla luce, una volta per tutte, la verità sul decesso del padre?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, che intanto continua a registrare ascolti molto positivi in daytime con una media che sfiora la soglia dei due milioni di fedelissimi al giorno e picchi del 20% di share su Rai 1, che permettono alla rete di avere la meglio nella gara auditel della fascia pomeridiana.