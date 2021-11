Mercoledì 10 novembre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 e secondo le anticipazioni Cosimo Bergamini sarà al centro dell'attenzione perché arriverà a Milano. Flora, quindi, non avrà più bisogno di partire per Parigi per parlare con il marito di Gabriella, mentre Tina sarà tesa perché dovrà decidere se operarsi. L'intervento della cantante sarà oggetto di discussione in famiglia, perché Giuseppe sarà contrario mentre Agnese si convincerà anche grazie a Vittorio che sua figlia debba operarsi. Salvatore sarà preoccupato per il clima di discordia che ci sarà in casa e si confiderà con Anna, mentre Irene parlerà con Stefania temendo che l'arrivo di Gemma possa allontanarle.

L'operazione di Tina creerà discussioni in famiglia: Giuseppe sarà scettico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 10 novembre raccontano che a casa Amato si discuterà dell'operazione di Tina.

In famiglia ci saranno opinioni divergenti a riguardo, perché Giuseppe sarà piuttosto scettico, mentre Agnese appoggerà il consiglio del medico e riterrà opportuno che la giovane cantante si operi per non compromettere la sua carriera. La madre di Tina ascolterà le parole di Vittorio che la incoraggerà a stare accanto a sua figlia che in questo periodo ha solo bisogno di essere rassicurata.

Anna conforterà Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 10 novembre, Tina sarà sollecitata dal suo medico che le dirà di non avere più molto tempo a disposizione per decidere il da farsi ed entro qualche giorno dovrà dare una risposta precisa in merito all'operazione.

Nel frattempo, Salvatore sarà preoccupato per il clima di tensione che si respira nella sua famiglia e si aprirà con Anna che lo conforterà e gli starà vicino.

Flora annullerà il viaggio a Parigi: anticipazioni puntata di mercoledì 10 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 del 10 novembre rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì, ci sarà l'arrivo inaspettato di Cosimo Bergamini a Milano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora, quindi, non avrà più bisogno di partire per la Francia e annullerà il suo viaggio, perché avrà ugualmente modo di parlare con il marito di Gabriella e fargli le domande utili alle sue indagini.

La stilista, infatti, sarà molto determinata e si impegnerà a ricostruire gli ultimi giorni di vita di suo padre prima della sua misteriosa scomparsa.

Nel frattempo, Irene deciderà di parlare chiaramente con Stefania, confidando alla sua amica i suoi timori. La "venere" bionda ammetterà di avere paura di perdere l'amicizia con la signorina Colombo a causa dell'arrivo di Gemma.