Uno dei legami più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Nato come una semplice amicizia, col passare delle settimane i due si sono avvicinati sempre più, tanto da scambiarsi baci, coccole e carezze. Un rapporto che, tuttavia, è sempre stato costellato da alti e bassi, dovuti in primis ai periodi no di Manuel, che spesse volte si isola dal gruppo e dalla stessa Lulù. Questo pomeriggio, all'interno della casa del GF Vip, la principessina ha avuto un momento di crollo ed è scoppiata in lacrime proprio parlando di questa situazione con Bortuzzo.

Lo sfogo in lacrime di Lulù al GF Vip 6: c'entra Manuel Bortuzzo

Nel dettaglio, Lulù ha sentito il bisogno e la necessità di sfogarsi in merito al suo rapporto attuale con Manuel Bortuzzo, che sembra stia attraversando un altro momento critico.

I due, infatti, da un po' di giorni non sono più affiatati come fino a qualche settimana fa, complice un allontanamento da parte del giovane nuotatore che sta tenendo a distanza la principessina.

Una situazione che fa soffrire Lulù, la quale in lacrime ne ha parlato con Manila Nazzaro ed ha ammesso che questa situazione la fa star male, perché percepisce che non sempre Manuel vive benissimo questa esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Lulù ammette di stare male per Manuel

"In alcuni giorni lui non riesce a vivere qua dentro normalmente perché sta male, ed è questo che fa star male a me", ha ammesso la principessina in lacrime trovando consolazione tra le braccia di Manila.

L'ex Miss Italia, infatti, ha raccolto lo sfogo di Lulù e non ha potuto fare a meno di abbracciarla e supportarla, sottolineando ancora una volta quanto fosse una persona sensibile.

"Beato chi ti terrà accanto tutta la vita, bella come il sole sei", ha esclamato Manila che ha cercato di tirare su Lulù, facendole capire che non deve sentirsi in colpa per gli atteggiamenti di Bortuzzo.

Lo sfogo di Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip

Proprio in questi giorni, Manuel è tornato a parlare della sua condizione e di questa sua esperienza nella casa di Cinecittà, confermando di fatto che per lui non è affatto semplice.

Il nuotatore, infatti, ha svelato che spesse volte gli capita di piangere sotto il cuscino svelando che questo è il suo modo per sfogarsi e per tirare fuori le emozioni negative.

Manuel ha ammesso che preferisce sfogarsi in questo modo piuttosto che parlare in casa con qualcuno. È il suo modo di fare anche all'esterno della casa del GF Vip, dove ha svelato che con i suoi migliori amici, preferisce non parlare della sua condizione, in quanto consapevole del fatto che non potrà fare molto per cambiarla.