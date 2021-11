Il Paradiso delle Signore 6 continua con nuove puntate e secondo le anticipazioni di martedì, 23 novembre, i riflettori saranno puntati ancora su Maria che dopo aver visto la foto di Rocco sarà delusa anche dal fatto che il suo fidanzato ha cambiato alloggio senza parlarne con lei. Nel frattempo, Vittorio deciderà di fare una sorpresa a Tina organizzando una cena a casa sua e alla serata parteciperà anche Salvatore che penserà di rendere pubblica la sua storia con Anna. Occhi puntati anche su Stefania che leggerà un articolo che riguarda uno sfratto, scritto indegnamente da Marco, mentre quest'ultimo incontrerà di nuovo Gemma.

Armando mostrerà a Stefania il pezzo di Marco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 23 novembre raccontano che Marco e Gemma si rivedranno e questa volta sarà al grande magazzino di Vittorio Conti. In questo modo, il nipote di Adelaide scoprirà che la ragazza è una delle veneri del Paradiso. Nel frattempo, Armando mostrerà a Stefania un articolo che non piacerà affatto alla ragazza. L'argomento in questione, infatti, riguardo uno sfratto imposto a della povera gente e l'articolo è scritto in un modo indegno e non preciso, che rispecchia poco la realtà. Si scoprirà che l'autore del pezzo è Marco D'Erasmo e l'avvocato difensore degli inquilini è il padre di Luisa, la giovane che il nipote della contessa aveva sedotto per i suoi scopi personali.

I sospetti di Maria aumenteranno: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda martedì 23 novembre, Maria sarà molto sospettosa dopo aver visto la foto di Rocco premiato da una bella ragazza e gli telefonerà per essere rassicurata. Per la giovane sarta, tuttavia, arriverà un'altra delusione perché scoprirà che Rocco ha cambiato alloggio senza parlarne prima con lei, pur essendo fidanzati ufficialmente e le sue preoccupazioni aumenteranno.

Gemma e Marco si incontreranno ancora: anticipazioni puntata di martedì 23 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 23 novembre rivelano che nella puntata che andrà in onda martedì, Vittorio penserà di fare una sorpresa a Tina, preoccupata per l'intervento a cui dovrà presto sottoporsi. Il dottor Conti organizzerà una cena a casa sua con il suo staff e in questa occasione Salvatore Amato renderà pubblica la sua relazione con Anna Imbriani, parlandone con i suoi amici.

Nel frattempo, ci sarà un altro incontro tra Gemma e Marco e questa volta i due ragazzi si vedranno al Paradiso delle signore. Qui, il giornalista si renderà conto che la signorina Zanatta è una delle veneri del grande magazzino.