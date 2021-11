Manuel Bortuzzo è uno dei grandi protagonisti del GFVip. Nella giornata di martedì 16 novembre, il 22enne è tornato a camminare sulle sue gambe grazie all'aiuto dei tutori. Su Instagram, il fratello minore del gieffino ha commentato emozionato l'accaduto. Poi, ha espresso il suo parere sull'amicizia instaurata da Manuel con Aldo Montano.

Bortuzzo di nuovo in piedi

Per la seconda volta, all'interno della casa del GFVip, Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare momentaneamente la sedia a rotelle. Ovviamente, non si tratta di un miracolo: il gieffino grazie all'aiuto dei tutori riesce a camminare sulle sue gambe.

Come spiegato in passato dal papà dello sportivo, il fatto di lasciare la carrozzina non è una spettacolarizzazione. Papà Franco ha precisato che suo figlio deve fare degli esercizi fisici.

Vedere Bortuzzo in piedi sulle sue gambe ha emozionato i suoi compagni d'avventura. Lulù e Jessica Selassiè in disparte si sono commosse. La stessa Lulù ha ammesso di non riuscire a togliere lo sguardo dal coinquilino: "È bellissimo vederlo così". Gli altri "vipponi" invece, sono corsi ad abbracciare il coinquilino. Nel frattempo, Aldo Montano ha seguito costantemente il suo amico.

Manuel: arriva la dedica del fratello

Su Instagram, il fratello minore di Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad una dedica. Il diretto interessato ha chiosato: "Non camminare davanti a me, potrei non seguirti...".

Poi, il ragazzo ha invitato il fratello maggiore a non camminare neanche dietro a lui, in quanto potrebbe non essere la sua guida. Il giovane ha proseguito: "Cammina al mio fianco, ed insieme troveremo la via". Successivamente, il fratello del gieffino ha commentato il rapporto di Manuel e Aldo Montano: "Tutto qui". La famiglia di Bortuzzo, è felicissima di vedere che il 22enne all'interno della casa del Reality Show abbia trovato una spalla su cui appoggiarsi come quella del campione olimpico.

L'atteggiamento del nuotatore divide il web

Sebbene Manuel Bortuzzo ogni volta emozioni i telespettatori, alcuni hanno attaccato il ragazzo. Il motivo? Non è stato apprezzato il modo in cui il 22enne ha deciso di chiudere la conoscenza con Lulù Selassiè. La Principessa ha più volte rivelato di volere rispettare il coinquilino, ma poi finisce per essere opprimente.

La scorsa settimana, Manuel si è lasciato andare a delle parole poco carine nei confronti della coinquilina.

Il ragazzo ha invitato con toni piccati Lulù ad allontanarsi. Poi, ha ribadito di non volere nulla a che fare con la 23enne. Infine, Manuel Bortuzzo ha fatto sapere di non essere interessato alla Principessa in quanto il suo comportamento non gli piace.