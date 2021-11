La sesta stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore mantiene sempre viva la curiosità da parte dei fan. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 17 novembre 2021, rivelano che Agnese non sarà disposta a perdonare il marito. Tuttavia lo costringerà a prendere una decisione: lasciare casa oppure rivelare a Tina e Salvatore di aver avuto una relazione extra coniugale, durante la sua permanenza in Germania. Gelosa del rapporto tra Ezio e Stefania, Gemma farà un brutto gesto nei confronti della sorellastra.

Nel frattempo al Circolo, la Zanatta incontrerà nuovamente Marco e ne rimarrà colpita. Tina intanto sarà felice di apprendere che il capo famiglia avrà cambiato idea sull'intervento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma gelosa di Stefania

Durante il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso mercoledì 17 novembre 2021, Tina sarà molto felice nell'apprendere che il padre avrà cambiato idea sul suo intervento alle corde vocali. La giovane cantante è molto legata ai suoi genitori e Giuseppe nutre per lei totale ammirazione. Tuttavia, a casa Amato si respirerà un'atmosfera tranquilla: Salvatore sarà felice e innamorato di Anna, Tina invece non farà altro che pensare alla sua operazione.

I ragazzi però, saranno ancora ignari della verità sul padre. Nel frattempo Gemma inizierà ad essere gelosa sul rapporto di Stefania ed Ezio: per questo motivo la sorellastra della signorina Colombo giocherà un brutto scherzo nei confronti della giovane Venere. Intanto la figlia di Ezio e Gloria continuerà a guadagnarsi ancora di più la stima del direttore dell'atelier: durante l'intervista a Flora infatti, il dottor Conti si accorgerà che la ragazza ha notevoli doti giornalistiche.

Il Paradiso 6, Marco e Gemma si incontrano al Circolo

Le trame del 48° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 17 novembre, rivelano nel dettaglio che Gemma sarà al Circolo con Ezio e Veronica quando incontrerà nuovamente Marco di Sant'Erasmo. I loro sguardi si incroceranno nuovamente, la ragazza rimarrà colpita ma cercherà di far finta di nulla per non destare sospetti alla madre Veronica.

Consapevole del suo errore, Giuseppe tenterà di ricostruire una relazione pacifica con la moglie. Agnese però, non avrà alcuna intenzione di perdonarlo così lo metterà di fronte a un bivio: qualora Giuseppe non abbia intenzione di lasciare la loro abitazione, dovrà assolutamente rivelare ai figli il segreto sul bimbo illegittimo. Il signor Amato sarà pertanto costretto a prendere una drastica decisione a riguardo.