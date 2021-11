Svolta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che Flora riuscirà a risolvere il giallo della morte di Achille Ravasi, che sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso sin dalla precedente stagione. A dare il via alle sue indagini sono le preziose informazioni di Cosimo che, sebbene abbia scelto di trasferirsi a Parigi dimenticando questa brutta parentesi, non si esimerà dall'impegnarsi a incastrare Adelaide e Umberto. La giovane Ravasi, attenta e perspicace, noterà uno strano particolare in una delle ultime foto di Achille in vita e farà riaprire il caso.

Questa volta, la contessa non avrà scampo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2021/2022: riaperte le indagini su Achille

Nei prossimi episodi della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1, Flora capirà che i suoi sospetti sono fondati. Tutto inizierà dopo aver notato che in una foto di Achille c'è uno strano particolare che mette in dubbio la versione sulla sua morte fornita da Adelaide e Umberto alla polizia.

Gli inquirenti, stupiti dall'arguzia della giovane stilista, riapriranno immediatamente le indagini. La contessa sentirà correre un brivido freddo lungo la schiena, consapevole che il suo segreto gelosamente custodito sino a ora sta per venire alla luce.

E così sarà: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che l'Interpol non ci metterà molto a capire che dietro la morte di Achille c'è proprio lei, l'insospettabile Adelaide Di Sant'Erasmo.

La contessa sarà messa così con le spalle al muro, in attesa della confessione. Ma sappiamo bene che non si arrenderà così facilmente.

Adelaide scappa da Milano, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

E così, senza avere altra soluzione, la contessa non avrà altra scelta se non quella di fuggire da Milano. Adelaide farà perdere le sue tracce per circa un mese, come anticipato dalla stessa Vanessa Gravina in una sua recente intervista: ''Ci sarà un colpo di scena, la contessa sarà ricercata dall'Interpol e costretta a fuggire'', ha dichiarato l'attrice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A vedersela con gli inquirenti sarà Umberto, che resterà a Villa Guarnieri con la flebile speranza di risolvere la faccenda a modo suo. Il denaro e le sue altolocate conoscenze basteranno a salvare l'amata Adelaide? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprire quale sarà la sorte della contessa, messa al tappeto da Flora.

Certo è che Adelaide si pentirà amaramente di aver invitato Flora a Villa Ravasi, sottovalutando la sua tenacia nel venire a capo della misteriosa morte di suo padre Achille.