Clamorose novità per quanto riguarda le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 in prima visione assoluta.

Le anticipazioni raccontano che ci sarà un altro ritorno inaspettato, quello di Sandro Recalcati. Tina ha raccontato dopo un lungo periodo di silenzio ciò che è successo con il marito. Il primo a saperlo è stato Vittorio, con il quale la giovane Amato ha stretto un rapporto di stima e affetto sin da quando ha deciso di ritornare a Milano. Che cosa è realmente successo tra Tina e Sandro? La giovane Amato ha detto di essere stata tradita, ma non è scesa nei dettagli.

Nel frattempo, ci saranno novità anche per quanto riguarda Conti, che riscoprirà il suo lato romantico innamorandosi nuovamente.

Tina rivede Sandro? Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Tina non ha avuto un periodo facile. Afflitta da una grave infiammazione alle corde vocali, deve farsi forza e trovare il coraggio di sottoporsi all'operazione, unica sua possibilità di recuperare la sua bellissima voce. Anche in questa occasione, chi le è stato più vicino è Vittorio.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Conti farà una promessa ad Agnese dopo la partenza di Giuseppe per la Germania: sarà lui a occuparsi di Tina. Che sia lei la misteriosa donna che lo farà innamorare di nuovo?

Le cose potrebbero complicarsi nel caso in cui a Milano tornasse Sandro Recalcati che ha il volto di Luca Capuano.

Il ritorno di Sandro ne Il Paradiso delle Signore sembra ormai certo, visto che Luca Capuano era presente sul set della soap opera con gli altri attori della fiction daily di Rai 1. I telespettatori potranno così sapere che cosa è realmente successo tra Recalcati e Tina, tanto da farli allontanare in maniera così drastica.

Vittorio e Tina insieme? Retroscena Il Paradiso delle Signore

Negli episodi della soap, Vittorio e Tina sono molto vicini e lo saranno ancora di più nel corso delle nuove puntate. Conti prometterà ad Agnese di occuparsi di sua figlia, visto che Giuseppe partirà per la Germania senza rivelarne la reale ragione.

I fan sperano che Conti e Tina possano intrecciare una storia d'amore ma pare che verranno delusi.

Neva Leoni ha infatti affermato che i due ''non sono ancora pronti''. Ciò che è certo, però, è il fatto che Vittorio si innamorerà di nuovo dopo la fine del matrimonio con Marta. Ci si chiede allora chi sia la fortunata. Pare che a far battere di nuovo il cuore a Conti sia una donna del passato. Sui social si moltiplicano i commenti e le ipotesi ma, al momento, non si conosce il nome della fortunata. Non resta dunque che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore per capire chi sia la donna che farà capitolare il bel Vittorio.