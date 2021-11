Cosa succede nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 2 novembre 2021? L'episodio andrà in onda come di consueto alle 15:55, salvo cambi di palinsesto dell'ultimo minuto e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivederlo anche in replica.

Le anticipazioni si concentrano su Giuseppe e sulla sua delicata situazione con Petra, la donna con la quale ha costruito una doppia vita in Germania lontano da Agnese. Il segreto del signor Amato è sempre più in bilico, specie da quando la moglie ha scoperto che sul libretto dei risparmi mancano tutti i soldi.

Agnese scopre il segreto di Giuseppe? Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni

Per dare una seconda possibilità a Giuseppe, Agnese ha rinunciato al suo grande amore Armando, con il quale era pronta a vivere la relazione alla luce del sole, sfidando pregiudizi e pettegolezzi. La signora Amato ha accettato di stare accanto al marito, che le ha promesso di cambiare e di consacrarsi alla famiglia.

Peccato che Giuseppe non sia affatto cambiato. Oltre alla truffa ai danni di Vittorio che abbiamo visto nella precedente stagione, Amato non ha perso tempo per nascondere la verità ad Agnese su quanto successo in Germania.

Amato ha scoperto che la sua amante Petra ha avuto un bambino. La donna, priva di scrupoli, continua a chiedergli soldi per il loro mantenimento, se non vuole che Agnese venga a sapere la verità.

Giuseppe, incastrato dalla sua ex amante, ha dilapidato tutti i risparmi.

Vittorio sente Anna cantare

A proposito di inganni e bugie, nella puntata Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda domani, Conti sentirà per caso Anna canticchiare al grande magazzino.

La voce della bella Imbriani è identica a quella di Tina e Vittorio inizia a farsi delle domande.

Desideroso di andare a fondo della questione, convoca Anna nel suo ufficio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di martedì 2 novembre 2021

Intanto, Gemma viene a sapere che Paola ha dato le dimissioni dopo il malore. La Venere vuole passare i mesi della sua gravidanza in tranquillità, per evitare ogni rischio. La figlia di Veronica ha un'idea: presentarsi alle selezioni per accaparrarsi il posto vacante.

Nella puntata Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 2 novembre, Don Saverio (Andrea Lolli) sente Giuseppe che parla al telefono. Il signor Amato sta parlando con Petra, la donna che lo sta rovinando economicamente e non solo.

Sarà così che il religioso verrà a sapere del segreto di Giuseppe e inizierà a indagare per venire a conoscenza di tutti i particolari. Don Saverio penserà subito ad Agnese e al dolore che proverà quando il segreto del marito verrà a galla. Ormai, Giuseppe è in vicolo cieco.