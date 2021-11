Kerem Bursin ha conquistato il pubblico italiano con il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air. L'attore, unito sentimentalmente alla collega Hande Ercel, conosciuta sul set, è anche un produttore cinematografico: tra gli altri, ha prodotto il film Eflatun che la Mediaset avrebbe acquistato, insieme ad altre reti estere. Tale produzione ha anche vinto, lo scorso anno, il prestigioso premio CGV MARS Distribution.

Inoltre, secondo indiscrezioni della stampa turca, la produzione cinematografica di Kerem sarebbe a lavoro per l'inizio delle riprese di un altro film che vedrebbe nuovamente protagonisti insieme lo stesso Bursin e la sua compagna Hande Ercel.

Il progetto Eflatun sta per essere terminato

La produzione cinematografica di Kerem Bursin, Eflatun, sta per essere terminata, secondo quanto riportato dal direttore del casting Selim Bahar. Quest'ultimo ha dichiarato che al termine delle riprese di Eflatun è iniziata la pandemia che ha comportato una più limitata progressione del processo. La pandemia, infatti, ha comportato ritardi e sospensioni anche nel settore cinematografico. Ora, però, il film sta per essere completato, pur non potendo ancora dire con esattezza quando sarà la data d'uscita, perché Eflatun "farà il suo primo viaggio ai festival cinematografici", come ha rivelato Bahar.

L'acquisto di Mediaset e il premio vinto

In una nota del direttore, si legge che il film sarà acquistato da varie reti europee, tra le quali anche Mediaset Spagna e Mediaset Italia, per cui si potrà vedere Kerem in una veste diversa da quella di Serkan Bolat.

Bursin è sia produttore che protagonista principale di Eflatun. Sulla pagina instagram della produzione cinematografica è stato comunicato, il 31 ottobre 2020, che il film ha vinto il premio CGV MARS Distribution al Bosphorus Film Lab.

Il nuovo film di Kerem e Hande

Secondo indiscrezioni della stampa turca, la coppia che ha interpretato l'amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat, sarà presto protagonista di un altro film insieme.

Kerem Bursin e Hande Ercel, infatti, dopo la fine delle riprese della seconda stagione di Love is in the air ed un periodo di meritato riposo, gireranno una nuova produzione insieme. Probabilmente, la data d'uscita di tale film sarà prevista per il 2022. La società di produzione di Kerem sarebbe già a lavoro per l'inizio delle riprese che avverrano ad Adana.

La coppia sul set di Love is in the air, che ha ufficializzato la sua relazione anche nella realtà ad aprile 2021, ha conquistato i fan italiani, spodestano la coppia Can-Sanem interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir. In Italia, è tuttora trasmessa la prima stagione di Love is in the air; la seconda stagione sarà costituita da soli undici episodi.