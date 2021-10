Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate di questa seguitissima stagione, rivelano che ci saranno un bel po' di novità nel rapporto che vede protagonisti Agnese e suo marito Giuseppe. La donna, infatti, si ritroverà costretta a fare i conti con le bugie di suo marito e i segreti del suo passato. Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti: per lui, infatti, nel corso di questa sesta stagione arriverà il momento di voltare pagina.

Giuseppe si ritrova messo alle strette: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Giuseppe Amato arriverà il momento della resa dei conti finale e si ritroverà costretto a vuotare il sacco dopo i guai che ha combinato durante il soggiorno in Germania.

Giuseppe, infatti, ha tenuto nascosto ai suoi familiari di aver avuto un'amante: si chiama Petra e ben presto tornerà a bussare alla porta di casa Amato, mettendo nei guai l'uomo.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Agnese si ritroverà a fare i conti con le bugie del marito e con i segreti che ha custodito fino a questo momento.

Agnese scopre la verità sul tradimento di Giuseppe

La donna, quindi, scoprirà tutta la verità sui tradimenti di Giuseppe e su quello che è accaduto durante il soggiorno in Germania.

Un durissimo colpo per Agnese che, difficilmente, potrà perdonare suo marito dato che in quel periodo sia lei che i suoi figli, sono stati in ansia per l'uomo, credendo addirittura che fosse morto.

E, invece, Giuseppe si divertiva con la sua amante Petra, con la quale ha messo al mondo un figlio e pensava così di costruire una famiglia con lei, ignorando il legame che lo univa con Agnese.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa Amato e se Agnese riuscirà a perdonare e a mettere una pietra sopra al passato, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Vittorio Conti.

Un nuovo amore per Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Per lui, infatti, arriverà il momento di credere di nuovo nell'amore, dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da Marta.

A confermare la svolta di Vittorio ci ha pensato lo stesso Alessandro Tersigni in una recente intervista, confermando che ci sarà una donna in questa sesta stagione de Il Paradiso, che farà battere il cuore al suo personaggio.

Ma chi sarà questa donna che tornerà a far vivere delle forti emozioni a Vittorio? Non si esclude che possa essere Tina Amato anche se, l'attrice Neva Leoni in una recente intervista, ha ammesso che per il momento tra lei e Conti c'è solo un legame di forte amicizia.