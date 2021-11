I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime giornate, ha tenuto banco la confessione di Gianmaria Antinolfi, il quale parlando con altri inquilini di questa edizione, ha parlato di una sua ex che sarebbe rimasta incinta. Il gossip si è infiammato sia nella casa di Cinecittà che sul web e sui social, nel momento in cui questa storia raccontata da Gianmaria è stata associata al nome di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che in passato ha avuto un flirt con l'imprenditore napoletano.

La confessione privata di Gianmaria al GF Vip 6

Nel dettaglio, Gianmaria all'interno della casa più spiata d'Italia, ha svelato che una sua ex sarebbe rimasta incinta di lui pur essendo ancora sposata legalmente con suo marito.

L'imprenditore ha aggiunto che, questa donna, dopo aver appreso la notizia della Gravidanza si sarebbe rifugiata in Argentina e lui l'avrebbe raggiunta lì per capire come stesse la situazione.

Alla fine Gianmaria avrebbe lasciato libero arbitrio a questa sua ormai ex fidanzata di scegliere sul bambino, che successivamente la donna non avrebbe tenuto.

Tale racconto ha infiammato il gossip nella casa del Grande Fratello Vip 6, al punto che Jessica dopo aver ascoltato tutta la versione dei fatti di Gianmaria, ha tirato fuori il nome di Belen Rodriguez.

Belen viene tirata in ballo al GF Vip

La showgirl argentina, attualmente al timone di Tu si que vales, la scorsa estate venne paparazzata proprio in compagnia di Antinolfi e i due hanno avuto un flirt che è durato qualche mese.

Sta di fatto che, sul web e sui social, si è cominciato a parlare tantissimo di questa situazione raccontata da Gianmaria e e in tanti hanno legato questo rumor al nome della showgirl argentina.

Ma qual è la verità dei fatti? Su questo discorso Gianmaria non è più ritornato nel corso delle giornate successive ma non si esclude che, dopo il chiacchiericcio social, Alfonso Signorini potrebbe riportare la questione nel corso di una delle prossime puntate serali del GF Vip.

La presunta frecciatina di Belen Rodriguez contro l'ex Gianmaria

Intanto, però, in queste ultime ore non è passata inosservata una frecciatina lanciata da Belen sul suo profilo ufficiale Instagram, la quale potrebbe essere rivolta proprio nei confronti del suo ex Antinolfi.

La showgirl argentina, a distanza di 24 ore dal chiacchiericcio scaturito dalla confessione di Gianmaria al Grande Fratello Vip, ha postato un messaggio in cui con una faccia alquanto stranita scrive: "Non ho capito bene il discorso".

Possibile che la showgirl si riferisse proprio ad Antinolfi e al racconto di questa gravidanza fatta nella casa di Cinecittà? Lo scopriremo nelle prossime ore.