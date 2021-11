Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', che racconta l'amore, la vita e i dolori di alcune persone che lavorano in un centro commerciale di Milano degli anni '60. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 dicembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate su Irene che non accetterà il trasferimento di Stefania a casa Colombo, sulla volontà di Flora di svelare il mistero che avvolge la scomparsa di Achille, sui problemi in casa Amato, sul malore di Agnese e sulla relazione fra Gemma e Marco.

Flora vuole giustizia per suo padre

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Irene non prenderà molto bene la notizia del trasferimento di Stefania. Rattristata, la donna non si presenterà al lavoro per poi comprendere, grazie a Gloria, di aver avuto una reazione esagerata. Per questo motivo, deciderà di andare a trovare la famiglia Colombo all'ora di cena. Grazie al successo riscosso dalla sfilata della nuova collezione, Flora verrà assunta a tempo indeterminato come stilista del Paradiso. Nonostante ciò, la Ravasi non riuscirà a darsi pace al pensiero che il colpevole della scomparsa di suo padre resta ancora sconosciuto. La giovane, infatti, non riuscirà a nascondere il suo disappunto di fronte ad Umberto ed Adelaide, che inizierà a sospettare di lei.

Convinta che Flora stia tramando qualcosa contro di loro, la contessa ideerà un piano per trarla in inganno. I tentativi effettuati da Adelaide, però, non avranno gli esiti sperati in quanto Flora riuscirà a sfruttare il suo tranello per allontanarli sempre di più dalla verità.

Tina deve operarsi

Armando deciderà di parlare con Salvatore, non gli raccontera, però, tutta la verità.

Saputo ciò, Agnese si arrabbierà col capo magazziniere per aver preso questa iniziativa senza avvertirla. Lo stress per l'astio di Salvatore nei suoi confronti e l'avvicinarsi dell'intervento di Tina metteranno così sottopressione Agnese da farle commettere un gravissimo errore al Paradiso. La sarta, infatti, dimenticherà un ferro da stiro acceso rischiando di incendiare l'intero negozio.

Vittorio lo verrà a sapere e chiederà ad Agnese di prendersi del tempo libero per riposarsi. Nonostante ciò, la donna non si sentirà bene, avrà un malore per poi venire soccorsa da Vittorio e Tina.

Nei preparativi per il nuovo numero della rivista del Paradiso, Vittorio chiederà a Stefania di aiutare Marco all'interno della redazione, senza sapere che fra i due giovani non corre buon sangue. Avendo in antipatia il giovane Sant'Erasmo, Stefania cercherà di allontanarlo anche da Gemma. Nonostante ciò, i due giovani usciranno insieme e si baceranno per la prima volta. Nel corso dell'allestimento dell'albero di Natale del Paradiso, Dora approfitterà di questa occasione magica per avvicinarsi a Nino. La relazione fra Marcello e Ludovica peggiorerà a causa delle differenze sociali ed economiche delle loro famiglie.