Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda martedì 16 novembre 2021, e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Agnese deciderà di cacciare via di casa Giuseppe, alla luce di quanto accaduto. Il capo famiglia però non avrà nessuna intenzione di lasciare l'abitazione e farà di tutto per ricevere il supporto dei figli. Intanto in atelier tutto lo staff sarà pronto per l'uscita del nuovo numero del Paradiso Market. All'interno del magazine ci sarà un articolo interamente dedicato alla stilista Flora.

Entusiaste per la notizia, le Veneri riserveranno alla signorina Gentile una calorosa accoglienza. Nel frattempo il nipote della contessa incontrerà casualmente Gemma: tra i due si creerà una certa intesa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, l'incontro di Marco e Gemma

Nel corso del 47° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 16 novembre, Agnese sarà stanca del comportamento del marito. Dopo aver appreso del tradimento di Giuseppe, la sarta gli intimerà di organizzarsi e andare via di casa. Tuttavia, il magazziniere non avrà intenzione di lasciare la famiglia e cercherà in tutti i modi di ottenere l'appoggio di Salvatore e Tina. I ragazzi però, saranno basiti del comportamento del capo famiglia e non sapranno come gestire questa situazione.

Nel frattempo fuori dal grande magazzino, Marco di Sant'Erasmo incontrerà casualmente Gemma. Tra i due nascerà immediatamente un feeling particolare. La figlia di Veronica farà fatica a biasimare la bellezza del ragazzo e continuerà a pensare al loro incontro.

Il Paradiso 6, Agnese si confida con Armando

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 16 novembre 2021, al grande magazzino ci sarà fermento per il nuovo numero della rivista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questa settimana il servizio sarà riservato a Flora e per questo motivo le Veneri riserveranno alla stilista un'accoglienza entusiasta e calorosa. Intanto la signorina Colombo, che da qualche tempo è interessata al giornalismo, chiederà al dottor Conti di assistere all'intervista della signorina Gentile. Straziata dal dolore, Agnese si sfogherà con Armando.

La sarta racconterà al capo magazziniere tutto quello che ha scoperto su Giuseppe e di averlo cacciato di casa. Dopo averla accompagnata a casa della madre, Salvatore deciderà di fare un altro nobile gesto nei confronti di Anna. Il titolare della caffetteria inviterà la giovane Imbriani a cena: grazie alle pressioni benevoli di Roberto, Anna deciderà di accettare l'invito del ragazzo.