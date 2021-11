Prosegue l’appuntamento con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate, che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021 saranno ricche di colpi di scena. Agnese non riuscirà a perdonare Giuseppe. La sarta costringerà il marito ad abbandonare l’abitazione dopo quello che ha fatto. Delusa dal suo comportamento, Agnese aprirà il suo cuore ad Armando e gli racconterà quello che ha fatto il marito. Gemma intanto tramerà alle spalle di Stefania non rivelando alla sorellastra l’invito a cena di Ezio. A quel punto la signorina Colombo deciderà di non tacere e si recherà a casa del padre per raccontare quanto accaduto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma fa uno sgarbo a Stefania

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 novembre rivelano nel dettaglio che Agnese sarà a conoscenza che Giuseppe l’ha tradita con Petra e che ha concepito un bambino con lei. Tuttavia la mamma di Salvo e Tina non avrà la minima intenzione di perdonare il marito e lo inviterà a lasciare l’abitazione di famiglia. A percepire questa tensione familiare sarà sopratutto Tina. La cantante sarà ingnara della verità e penserà che i litigi tra Agnese e Giuseppe siano dovuti al suo intervento. Nel frattempo al grande magazzino, Gemma sarà ufficialmente una nuova Venere.

Ottenuto ciò che voleva, la figlia di Veronica inizierà ad essere gelosa del rapporto che ha Stefania con Ezio. La ragazza terrà nascosto alla signorina Colombo l’invito da parte di Ezio alla cena al Circolo. Quando la figlia di Gloria lo scoprirà andrà subito a parlare con il padre e con Veronica. I due decideranno di mettere in punizione la ragazza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Giuseppe lascia Milano

Durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 15 al 19 novembre, Agnese costringerà il marito ad abbandonare immediatamente l’abitazione. Qualora Giuseppe volesse rimanere, dovrà raccontare tutta la verità ai figli. Straziata dal dolore e delusa per il comportamento del signor Amato, Agnese si aprirà con Armando.

I due si riavvicineranno e Giuseppe noterà il loro rapporto sempre più intimo. Il signor Amato deciderà a quel punto di non rivelare la verità ai figli e di lasciare la città. L’uomo racconterà a Salvatore e Tina di essere intenzionato a trasferirsi in Germania e consegnerà così le dimissioni dal grande magazzino. Prima di lasciare la città, però, Giuseppe avrà un accesso scontro con Ferraris e la moglie. Vittorio intanto prometterà ad Agnese di prendersi cura di Tina durante la sua permanenza in ospedale a seguito dell’intervento alle corde vocali.