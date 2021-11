Continua a far emozionare il pubblico la sesta stagione della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì e in cui le novità e i colpi di scena non si fanno di certo attendere.

Le anticipazioni riguardanti la puntata che andrà in onda il 23 novembre 2021, raccontano che il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dopo aver promesso alla sarta Agnese Attili (Antonella Attili) di prendersi cura di sua figlia Tina (Neva Leoni), sarà deciso a stupire con una sorpresa la giovane cantante in procinto di sottoporsi a una delicata operazione alle corde vocali per non rinunciare alla sua carriera.

Trama Il Paradiso delle signore: Maria capisce che Rocco ha cambiato casa, Marco scopre che Gemma è una venere

Nel 52° episodio che verrà trasmesso martedì 23 novembre 2021 come sempre a partire dalle ore 15:55 circa, Maria (Chiara Russo) non nasconde la propria gelosia per una fotografia che ritrae il suo fidanzato Rocco (Giancarlo Commare) al fianco di una ragazza molto carina, così cercherà subito di contattarlo al telefono. La giovane ricamatrice del grande magazzino rimarrà abbastanza scioccata e delusa, nell’istante quando capirà che il suo amato ciclista non è stato sincero nei suoi confronti, avendo infatti cambiato alloggio senza metterla al corrente della novità, nonostante siano fidanzati in maniera ufficiale.

Nel contempo i telespettatori assisteranno a un nuovo incontro tra Marco (Moisé Curia) e Gemma (Gaia Bavaro): quest’ultima e il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) si vedranno tra le mura del circolo. Il giovane di Sant’Erasmo finalmente, apprenderà che la ragazza a cui è interessato lavora al Paradiso come venere.

Vittorio organizza una cena con Tina, Salvatore annuncia la sua relazione con Anna

In seguito Vittorio, deciso a sorprendere Tina, organizzerà una cena nella sua abitazione contando sull’aiuto del suo team per far sì che sia tutto perfetto: anche Salvatore (Emanuel Caserio) penserà di trascorrere la serata con la sorella e il direttore Conti, ma soprattutto approfitterà dell’occasione per annunciare di avere una storia d’amore con Anna (Giulia Vecchio).

Intanto il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) mostrerà a Stefania (Grace Ambrose) un articolo "indecente" firmato dal nuovo arrivato Marco, che l’ha fatto rimanere parecchio turbato e che racconta la storia dello sfratto imposto a dei disagiati difesi dal padre di Luisa, la ragazza che ha fatto entrare in crisi Gemma avendola sorpresa proprio con il nipote di Adelaide.