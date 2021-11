Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', che racconta la vita, gli amori e le passioni di alcuni abitanti di un immaginario condominio di Posillipo, chiamato palazzo Palladini. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 novembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul senso di protezione di Nunzio nei confronti di Chiara, sulla decisione di Niko di assumere Alberto, sui problemi che tale decisione scatenerà in casa Poggi, sulla fine del matrimonio di Silvia e Michele, sulla rivelazione di Adele e sul confronto chiarificatore chiesto da Lara a Roberto.

Filippo recupera la memoria

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Nunzio tornerà a Napoli per stare vicino a Chiara dopo l'incidente stradale. La polizia, infatti, sospetterà che la dinamica dell'incidente sia avvenuta in maniera diversa da quella dichiarata, aggravando la posizione della giovane. Per questo motivo, Nunzio deciderà di aiutare con tutto se stesso l'ex fidanzata, lasciando intravedere un forte sentimento mai sopito per lei. Niko dovrà decidere se offrire o no ad Alberto un posto come collaboratore dello studio legale. Alla fine, il giovane deciderà di assumere Palladini, grazie all'aiuto e al supporto di Susanna. La decisione di Niko, però, finirà per sollevare molti dubbi in casa Poggi e in casa Giordano.

In particolar modo sarà Renato ad opporsi all'assunzione di Alberto, facendo forza sul supporto non tanto disinteressato di Patrizio.

Michele affronta Silvia

Dopo il recupero della memoria, Filippo trascorrerà momenti di felicità insieme a Serena e alle sue due bambine. Michele tenterà di convincere Rossella a non abbandonare il percorso di formazione, anche se quest'ultimo la costringerà ad allontanarsi da Napoli e da Riccardo.

Silvia verrà contattata inaspettatamente da Giancarlo e non dirà nulla al marito. Michele, però, intuirà che la moglie gli sta mentendo nuovamente e deciderà di affrontarla per chiarire la situazione. Dal confronto, i due coniugi si renderanno conto che il loro matrimonio è giunto al capolinea. Mariella imporrà a Guido di riflettere attentamente sul futuro di Lollo.

Nel corso della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Adele troverà la forza ed il coraggio di rivelare qualcosa di importante. In un sussulto di dignità, la donna troverà finalmente la forza di ribellarsi alle angherie di Mauro. Fabrizio farà a Marina una sorpresa originale e piacevole. Nel frattempo, Lara chiederà a Roberto di chiarire una volte per tutte il loro rapporto di coppia.